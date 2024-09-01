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Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931

Монеты Филиппин 1867 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
4 песо 1867
Средняя цена 28000 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
2 песо 1867
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 песо 1867
Средняя цена 1800 $
Продажи
0 30

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
50 сентаво 1867
Средняя цена 440 $
Продажи
0 16
Аверс
Реверс
20 сентаво 1867
Средняя цена 230 $
Продажи
0 19
Аверс
Реверс
10 сентаво 1867
Средняя цена 350 $
Продажи
0 22
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