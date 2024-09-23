Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931
20 сентаво 1867 года (Филиппины, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5 гр
- Чистого серебра (0,1447 oz) 4,5 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Филиппины
- Период Изабелла II
- Номинал 20 сентаво
- Год 1867
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Манила
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты 20 сентаво 1867 года. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 31062 проданному на аукционе Heritage Auctions за 7200 USD. Торги состоялись 6 января 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
209 $
Цена в валюте аукциона 195 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 января 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 января 2019
Сохранность PF62 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2018
Сохранность F
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 23 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 22 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2015
Сохранность PF62 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 октября 2012
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
Для продажи 20 сентаво 1867 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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