Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931

20 сентаво 1867 года (Филиппины, Изабелла II)

Аверс монеты - 20 сентаво 1867 года - цена серебряной монеты - Филиппины, Изабелла II Реверс монеты - 20 сентаво 1867 года - цена серебряной монеты - Филиппины, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5 гр
  • Чистого серебра (0,1447 oz) 4,5 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Филиппины
  • Период Изабелла II
  • Номинал 20 сентаво
  • Год 1867
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Манила
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты 20 сентаво 1867 года. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 31062 проданному на аукционе Heritage Auctions за 7200 USD. Торги состоялись 6 января 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (12)
  • Cayón (2)
  • Heritage (1)
  • HERVERA (1)
  • Künker (1)
  • Soler y Llach (1)
  • Tauler & Fau (1)
Филиппины 20 сентаво 1867 на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность XF
Цена
389 $
Цена в валюте аукциона 360 EUR
Филиппины 20 сентаво 1867 на аукционе Aureo & Calicó - February 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
209 $
Цена в валюте аукциона 195 EUR
Филиппины 20 сентаво 1867 на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Филиппины 20 сентаво 1867 на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2023
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Филиппины 20 сентаво 1867 на аукционе Tauler & Fau - February 1, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Филиппины 20 сентаво 1867 на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Филиппины 20 сентаво 1867 на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2021
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Филиппины 20 сентаво 1867 на аукционе Aureo & Calicó - January 20, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 января 2021
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Филиппины 20 сентаво 1867 на аукционе Heritage - January 7, 2019
Филиппины 20 сентаво 1867 на аукционе Heritage - January 7, 2019
Продавец Heritage
Дата 7 января 2019
Сохранность PF62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Филиппины 20 сентаво 1867 на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2018
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Филиппины 20 сентаво 1867 на аукционе HERVERA - February 23, 2018
Продавец HERVERA
Дата 23 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Филиппины 20 сентаво 1867 на аукционе Soler y Llach - February 22, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 22 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Филиппины 20 сентаво 1867 на аукционе Aureo & Calicó - November 8, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Филиппины 20 сентаво 1867 на аукционе Aureo & Calicó - November 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Филиппины 20 сентаво 1867 на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Филиппины 20 сентаво 1867 на аукционе Cayón - January 29, 2015
Продавец Cayón
Дата 29 января 2015
Сохранность PF62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Филиппины 20 сентаво 1867 на аукционе Künker - October 11, 2012
Продавец Künker
Дата 11 октября 2012
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Филиппины 20 сентаво 1867 на аукционе Cayón - September 15, 2011
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Филиппины 20 сентаво 1867 на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2011
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 20 сентаво 1867 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Филиппин Каталог монет Изабеллы II Монеты Филиппин 1867 года Все филиппинские монеты филиппинские серебряные монеты филиппинские монеты номиналом 20 сентаво Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Категория
Год
Поиск