Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931
2 песо 1867 года (Филиппины, Изабелла II)
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Филиппины
- Период Изабелла II
- Номинал 2 песо
- Год 1867
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Манила
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
Извините, нет данных о продажах этой монеты
Где продать?
Для продажи 2 песо 1867 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск