Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931

1 песо 1867 года (Филиппины, Изабелла II)

Аверс монеты - 1 песо 1867 года - цена золотой монеты - Филиппины, Изабелла II Реверс монеты - 1 песо 1867 года - цена золотой монеты - Филиппины, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 1,75 гр
  • Чистого золота (0,0492 oz) 1,5313 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Филиппины
  • Период Изабелла II
  • Номинал 1 песо
  • Год 1867
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Манила
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты 1 песо 1867 года. Это золотая монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 1901 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 5000 EUR. Торги состоялись 13 декабря 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • 51 Gallery (1)
  • Aureo & Calicó (11)
  • Cayón (5)
  • CoinsNB (1)
  • HERVERA (4)
  • Soler y Llach (4)
  • Stack's (3)
  • Tauler & Fau (1)
Филиппины 1 песо 1867 на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность VF
Цена
4753 $
Цена в валюте аукциона 4400 EUR
Филиппины 1 песо 1867 на аукционе CoinsNB - April 27, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 27 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
3746 $
Цена в валюте аукциона 3500 EUR
Филиппины 1 песо 1867 на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Филиппины 1 песо 1867 на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Филиппины 1 песо 1867 на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Филиппины 1 песо 1867 на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Филиппины 1 песо 1867 на аукционе Cayón - July 27, 2020
Продавец Cayón
Дата 27 июля 2020
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Филиппины 1 песо 1867 на аукционе HERVERA - October 24, 2019
Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Филиппины 1 песо 1867 на аукционе Soler y Llach - October 23, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Филиппины 1 песо 1867 на аукционе Cayón - March 14, 2019
Продавец Cayón
Дата 14 марта 2019
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Филиппины 1 песо 1867 на аукционе HERVERA - February 28, 2019
Продавец HERVERA
Дата 28 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Филиппины 1 песо 1867 на аукционе Soler y Llach - February 27, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Филиппины 1 песо 1867 на аукционе Tauler & Fau - June 19, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 19 июня 2018
Сохранность VF
Цена
Филиппины 1 песо 1867 на аукционе HERVERA - February 22, 2018
Продавец HERVERA
Дата 22 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Филиппины 1 песо 1867 на аукционе Soler y Llach - February 21, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 21 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Филиппины 1 песо 1867 на аукционе Stack's - January 16, 2018
Филиппины 1 песо 1867 на аукционе Stack's - January 16, 2018
Продавец Stack's
Дата 16 января 2018
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Филиппины 1 песо 1867 на аукционе Aureo & Calicó - November 8, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Филиппины 1 песо 1867 на аукционе 51 Gallery - February 10, 2017
Продавец 51 Gallery
Дата 10 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Филиппины 1 песо 1867 на аукционе Aureo & Calicó - November 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Филиппины 1 песо 1867 на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Филиппины 1 песо 1867 на аукционе Aureo & Calicó - April 22, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 песо 1867 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Филиппин Каталог монет Изабеллы II Монеты Филиппин 1867 года Все филиппинские монеты филиппинские золотые монеты филиппинские монеты номиналом 1 песо Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Категория
Год
Поиск