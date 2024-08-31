Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931
1 песо 1867 года (Филиппины, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 1,75 гр
- Чистого золота (0,0492 oz) 1,5313 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Филиппины
- Период Изабелла II
- Номинал 1 песо
- Год 1867
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Манила
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты 1 песо 1867 года. Это золотая монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 1901 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 5000 EUR. Торги состоялись 13 декабря 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
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Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 28 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 22 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 21 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 января 2018
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 ноября 2017
Сохранность XF
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Продавец 51 Gallery
Дата 10 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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