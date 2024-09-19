Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931
4 песо 1867 года (Филиппины, Изабелла II)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Филиппины
- Период Изабелла II
- Номинал 4 песо
- Год 1867
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Манила
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты 4 песо 1867 года. Это золотая монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 657 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 44000 EUR. Торги состоялись 30 мая 2024.
Сохранность
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (1)
- Cayón (3)
- Heritage (1)
- HERVERA (1)
- Soler y Llach (1)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность XF
Цена
47527 $
Цена в валюте аукциона 44000 EUR
Продавец Cayón
Дата 20 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец HERVERA
Дата 27 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 4 песо 1867 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск