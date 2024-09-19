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Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931

4 песо 1867 года (Филиппины, Изабелла II)

Аверс монеты - 4 песо 1867 года - цена золотой монеты - Филиппины, Изабелла II Реверс монеты - 4 песо 1867 года - цена золотой монеты - Филиппины, Изабелла II

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Филиппины
  • Период Изабелла II
  • Номинал 4 песо
  • Год 1867
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Манила
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты 4 песо 1867 года. Это золотая монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 657 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 44000 EUR. Торги состоялись 30 мая 2024.

Сохранность
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  • Aureo & Calicó (1)
  • Cayón (3)
  • Heritage (1)
  • HERVERA (1)
  • Soler y Llach (1)
Филиппины 4 песо 1867 на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность XF
Цена
47527 $
Цена в валюте аукциона 44000 EUR
Филиппины 4 песо 1867 на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
39230 $
Цена в валюте аукциона 33000 EUR
Филиппины 4 песо 1867 на аукционе Cayón - February 20, 2019
Продавец Cayón
Дата 20 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Филиппины 4 песо 1867 на аукционе HERVERA - February 27, 2014
Продавец HERVERA
Дата 27 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
******
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Филиппины 4 песо 1867 на аукционе Soler y Llach - February 26, 2014
Продавец Soler y Llach
Дата 26 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
Филиппины 4 песо 1867 на аукционе Cayón - December 10, 2008
Продавец Cayón
Дата 10 декабря 2008
Сохранность XF
Цена
Филиппины 4 песо 1867 на аукционе Heritage - May 30, 2003
Филиппины 4 песо 1867 на аукционе Heritage - May 30, 2003
Продавец Heritage
Дата 30 мая 2003
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 4 песо 1867 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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