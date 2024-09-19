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Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931

Пробный 1 песо 1857 года M PJ. Медь (Филиппины, Изабелла II)

Разновидность: Медь

Аверс монеты - Пробный 1 песо 1857 года M PJ Медь - цена монеты - Филиппины, Изабелла II Реверс монеты - Пробный 1 песо 1857 года M PJ Медь - цена монеты - Филиппины, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,75 гр
  • Диаметр 22 мм

Описание

  • Страна Филиппины
  • Период Изабелла II
  • Номинал 1 песо
  • Год 1857
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты Пробный 1 песо 1857 года со знаком M PJ. Медь. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 1209 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 6500 EUR. Торги состоялись 8 ноября 2017.

Сохранность
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  • Cayón (2)
Филиппины 1 песо 1857 M PJ (Пробный) на аукционе Cayón - November 29, 2017
Продавец Cayón
Дата 29 ноября 2017
Сохранность UNC
Цена
101 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Филиппины 1 песо 1857 M PJ (Пробный) на аукционе Aureo & Calicó - November 8, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
7537 $
Цена в валюте аукциона 6500 EUR
Филиппины 1 песо 1857 M PJ (Пробный) на аукционе Cayón - June 30, 2017
Продавец Cayón
Дата 30 июня 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 песо 1857 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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