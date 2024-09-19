Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931
Пробный 1 песо 1857 года M PJ. Медь (Филиппины, Изабелла II)
Разновидность: Медь
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,75 гр
- Диаметр 22 мм
Описание
- Страна Филиппины
- Период Изабелла II
- Номинал 1 песо
- Год 1857
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты Пробный 1 песо 1857 года со знаком M PJ. Медь. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 1209 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 6500 EUR. Торги состоялись 8 ноября 2017.
Сохранность
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