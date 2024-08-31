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Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931

Монеты Филиппин 1857 года

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 песо 1857 M PJ Пробный Медь
Средняя цена 2600 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 песо 1857 M PJ Пробный Серебро
Средняя цена 6300 $
Продажи
0 6
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