Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931
Пробный 1 песо 1857 года M PJ. Серебро (Филиппины, Изабелла II)
Разновидность: Серебро
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,75 гр
- Диаметр 22 мм
Описание
- Страна Филиппины
- Период Изабелла II
- Номинал 1 песо
- Год 1857
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты Пробный 1 песо 1857 года со знаком M PJ. Серебро. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 1376 проданному на аукционе Auction World за 1200000 JPY. Торги состоялись 14 июля 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 13 января 2019
Сохранность SP64 PCGS
Цена
8000 $
Цена в валюте аукциона 8000 USD
Продавец Auction World
Дата 15 июля 2018
Сохранность MS63 NGC
Цена
10684 $
Цена в валюте аукциона 1200000 JPY
Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2014
Сохранность VF30 NGC
Цена
******
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Где продать?
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