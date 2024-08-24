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Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931

Пробный 1 песо 1857 года M PJ. Серебро (Филиппины, Изабелла II)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - Пробный 1 песо 1857 года M PJ Серебро - цена серебряной монеты - Филиппины, Изабелла II Реверс монеты - Пробный 1 песо 1857 года M PJ Серебро - цена серебряной монеты - Филиппины, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,75 гр
  • Диаметр 22 мм

Описание

  • Страна Филиппины
  • Период Изабелла II
  • Номинал 1 песо
  • Год 1857
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты Пробный 1 песо 1857 года со знаком M PJ. Серебро. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 1376 проданному на аукционе Auction World за 1200000 JPY. Торги состоялись 14 июля 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Heritage (1)
  • Stack's (1)
Филиппины 1 песо 1857 M PJ (Пробный) на аукционе Stack's - January 13, 2019
Филиппины 1 песо 1857 M PJ (Пробный) на аукционе Stack's - January 13, 2019
Продавец Stack's
Дата 13 января 2019
Сохранность SP64 PCGS
Цена
8000 $
Цена в валюте аукциона 8000 USD
Филиппины 1 песо 1857 M PJ (Пробный) на аукционе Auction World - July 15, 2018
Продавец Auction World
Дата 15 июля 2018
Сохранность MS63 NGC
Цена
10684 $
Цена в валюте аукциона 1200000 JPY
Филиппины 1 песо 1857 M PJ (Пробный) на аукционе Aureo & Calicó - November 8, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
******
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Филиппины 1 песо 1857 M PJ (Пробный) на аукционе Aureo & Calicó - November 8, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Филиппины 1 песо 1857 M PJ (Пробный) на аукционе Heritage - April 16, 2014
Филиппины 1 песо 1857 M PJ (Пробный) на аукционе Heritage - April 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2014
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Филиппины 1 песо 1857 M PJ (Пробный) на аукционе Aureo - June 1, 2004
Продавец Aureo
Дата 1 июня 2004
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 песо 1857 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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