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Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931

Пробные монеты 1 песо Изабеллы II - Филиппины

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1 песо 1857 Пробный

Год Знак Описание Продажи Продажи
1857 M PJ Медь 0 31857 M PJ Серебро 0 6
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