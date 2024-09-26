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Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931

1 песо 1863 года (Филиппины, Изабелла II)

Аверс монеты - 1 песо 1863 года - цена золотой монеты - Филиппины, Изабелла II Реверс монеты - 1 песо 1863 года - цена золотой монеты - Филиппины, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 1,75 гр
  • Чистого золота (0,0492 oz) 1,5313 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Филиппины
  • Период Изабелла II
  • Номинал 1 песо
  • Год 1863
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Манила
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (136)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты 1 песо 1863 года. Это золотая монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 637 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 2000 EUR. Торги состоялись 30 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Филиппины 1 песо 1863 на аукционе Cayón - July 17, 2024
Продавец Cayón
Дата 17 июля 2024
Сохранность VF
Цена
251 $
Цена в валюте аукциона 230 EUR
Филиппины 1 песо 1863 на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность XF
Цена
2160 $
Цена в валюте аукциона 2000 EUR
Филиппины 1 песо 1863 на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Филиппины 1 песо 1863 на аукционе Oslo Myntgalleri - May 5, 2024
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 5 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 1 песо 1863 на аукционе CoinsNB - March 30, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 30 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Филиппины 1 песо 1863 на аукционе Cayón - March 14, 2024
Продавец Cayón
Дата 14 марта 2024
Сохранность F
Цена
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Филиппины 1 песо 1863 на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 1 песо 1863 на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 1 песо 1863 на аукционе Jesús Vico - November 30, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 1 песо 1863 на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Филиппины 1 песо 1863 на аукционе Heritage - October 1, 2023
Продавец Heritage
Дата 1 октября 2023
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Филиппины 1 песо 1863 на аукционе Stack's - June 27, 2023
Филиппины 1 песо 1863 на аукционе Stack's - June 27, 2023
Продавец Stack's
Дата 27 июня 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Филиппины 1 песо 1863 на аукционе Stack's - June 27, 2023
Филиппины 1 песо 1863 на аукционе Stack's - June 27, 2023
Продавец Stack's
Дата 27 июня 2023
Сохранность XF DETAILS NCS
Цена
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Филиппины 1 песо 1863 на аукционе Heritage - March 5, 2023
Продавец Heritage
Дата 5 марта 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Филиппины 1 песо 1863 на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 1 песо 1863 на аукционе Stack's - November 18, 2022
Филиппины 1 песо 1863 на аукционе Stack's - November 18, 2022
Продавец Stack's
Дата 18 ноября 2022
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Филиппины 1 песо 1863 на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 1 песо 1863 на аукционе Aureo & Calicó - July 6, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 1 песо 1863 на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 1 песо 1863 на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Филиппины 1 песо 1863 на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 песо 1863 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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