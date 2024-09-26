Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931
1 песо 1863 года (Филиппины, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 1,75 гр
- Чистого золота (0,0492 oz) 1,5313 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Филиппины
- Период Изабелла II
- Номинал 1 песо
- Год 1863
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Манила
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (136)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты 1 песо 1863 года. Это золотая монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 637 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 2000 EUR. Торги состоялись 30 мая 2024.
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Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
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Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 5 мая 2024
Сохранность VF
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Продавец CoinsNB
Дата 30 марта 2024
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
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Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Heritage
Дата 1 октября 2023
Сохранность AU DETAILS PCGS
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Дата 27 июня 2023
Сохранность AU55 NGC
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Дата 27 июня 2023
Сохранность XF DETAILS NCS
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Продавец Heritage
Дата 5 марта 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
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Дата 18 ноября 2022
Сохранность XF40 PCGS
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Дата 18 октября 2022
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Дата 6 июля 2022
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Дата 26 апреля 2022
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Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
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