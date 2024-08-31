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Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931

Монеты Филиппин 1863 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
4 песо 1863
Средняя цена 850 $
Продажи
0 207
Аверс
Реверс
2 песо 1863
Средняя цена 1300 $
Продажи
0 87
Аверс
Реверс
1 песо 1863
Средняя цена 500 $
Продажи
0 136
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