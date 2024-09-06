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Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931

2 песо 1863 года (Филиппины, Изабелла II)

Аверс монеты - 2 песо 1863 года - цена золотой монеты - Филиппины, Изабелла II Реверс монеты - 2 песо 1863 года - цена золотой монеты - Филиппины, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Филиппины
  • Период Изабелла II
  • Номинал 2 песо
  • Год 1863
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Манила
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (87)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты 2 песо 1863 года. Это золотая монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 35559 проданному на аукционе Heritage Auctions за 14440 USD. Торги состоялись 7 декабря 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • UBS (1)
Филиппины 2 песо 1863 на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
470 $
Цена в валюте аукциона 440 EUR
Филиппины 2 песо 1863 на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность VF
Цена
454 $
Цена в валюте аукциона 420 EUR
Филиппины 2 песо 1863 на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 2 песо 1863 на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 2 песо 1863 на аукционе Künker - February 29, 2024
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 2 песо 1863 на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 2 песо 1863 на аукционе Jesús Vico - November 30, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 2 песо 1863 на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 2 песо 1863 на аукционе Heritage - October 1, 2023
Продавец Heritage
Дата 1 октября 2023
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Филиппины 2 песо 1863 на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Филиппины 2 песо 1863 на аукционе Stack's - June 27, 2023
Филиппины 2 песо 1863 на аукционе Stack's - June 27, 2023
Продавец Stack's
Дата 27 июня 2023
Сохранность XF DETAILS NCS
Цена
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Филиппины 2 песо 1863 на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Филиппины 2 песо 1863 на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 2 песо 1863 на аукционе Schulman - December 15, 2022
Продавец Schulman
Дата 15 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 2 песо 1863 на аукционе Heritage - December 9, 2022
Продавец Heritage
Дата 9 декабря 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Филиппины 2 песо 1863 на аукционе Stack's - November 18, 2022
Филиппины 2 песо 1863 на аукционе Stack's - November 18, 2022
Продавец Stack's
Дата 18 ноября 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Филиппины 2 песо 1863 на аукционе Nomisma Aste - June 9, 2022
Продавец Nomisma Aste
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 2 песо 1863 на аукционе Aureo & Calicó - May 31, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 2 песо 1863 на аукционе Stack's - January 15, 2022
Филиппины 2 песо 1863 на аукционе Stack's - January 15, 2022
Продавец Stack's
Дата 15 января 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Филиппины 2 песо 1863 на аукционе Stack's - October 7, 2021
Филиппины 2 песо 1863 на аукционе Stack's - October 7, 2021
Продавец Stack's
Дата 7 октября 2021
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Филиппины 2 песо 1863 на аукционе Stack's - October 7, 2021
Филиппины 2 песо 1863 на аукционе Stack's - October 7, 2021
Продавец Stack's
Дата 7 октября 2021
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Филиппины 2 песо 1863 на аукционе Stack's - October 7, 2021
Филиппины 2 песо 1863 на аукционе Stack's - October 7, 2021
Продавец Stack's
Дата 7 октября 2021
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 песо 1863 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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