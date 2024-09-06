Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931
2 песо 1863 года (Филиппины, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Филиппины
- Период Изабелла II
- Номинал 2 песо
- Год 1863
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Манила
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (87)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты 2 песо 1863 года. Это золотая монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 35559 проданному на аукционе Heritage Auctions за 14440 USD. Торги состоялись 7 декабря 2022.
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