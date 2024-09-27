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Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931

4 песо 1863 года (Филиппины, Изабелла II)

Аверс монеты - 4 песо 1863 года - цена золотой монеты - Филиппины, Изабелла II Реверс монеты - 4 песо 1863 года - цена золотой монеты - Филиппины, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Филиппины
  • Период Изабелла II
  • Номинал 4 песо
  • Год 1863
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Манила
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (207)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты 4 песо 1863 года. Это золотая монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 98327 проданному на аукционе Heritage Auctions за 9000 USD. Торги состоялись 3 апреля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Филиппины 4 песо 1863 на аукционе CoinsNB - June 15, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 15 июня 2024
Сохранность XF
Цена
563 $
Цена в валюте аукциона 525 EUR
Филиппины 4 песо 1863 на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность XF
Цена
918 $
Цена в валюте аукциона 850 EUR
Филиппины 4 песо 1863 на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 4 песо 1863 на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Филиппины 4 песо 1863 на аукционе Jesús Vico - March 7, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 7 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Филиппины 4 песо 1863 на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Филиппины 4 песо 1863 на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Филиппины 4 песо 1863 на аукционе Jesús Vico - November 30, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 4 песо 1863 на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Филиппины 4 песо 1863 на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 4 песо 1863 на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 4 песо 1863 на аукционе Stack's - October 16, 2023
Филиппины 4 песо 1863 на аукционе Stack's - October 16, 2023
Продавец Stack's
Дата 16 октября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Филиппины 4 песо 1863 на аукционе Heritage - October 1, 2023
Продавец Heritage
Дата 1 октября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Филиппины 4 песо 1863 на аукционе Stack's - August 25, 2023
Филиппины 4 песо 1863 на аукционе Stack's - August 25, 2023
Продавец Stack's
Дата 25 августа 2023
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Филиппины 4 песо 1863 на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Филиппины 4 песо 1863 на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Филиппины 4 песо 1863 на аукционе Stack's - June 27, 2023
Филиппины 4 песо 1863 на аукционе Stack's - June 27, 2023
Продавец Stack's
Дата 27 июня 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Филиппины 4 песо 1863 на аукционе Rhenumis - April 28, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 28 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 4 песо 1863 на аукционе Heritage - November 24, 2022
Продавец Heritage
Дата 24 ноября 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Филиппины 4 песо 1863 на аукционе Sedwick - November 2, 2022
Продавец Sedwick
Дата 2 ноября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Филиппины 4 песо 1863 на аукционе SINCONA - October 27, 2022
Продавец SINCONA
Дата 27 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 песо 1863 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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