Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931
4 песо 1863 года (Филиппины, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Филиппины
- Период Изабелла II
- Номинал 4 песо
- Год 1863
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Манила
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (207)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты 4 песо 1863 года. Это золотая монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 98327 проданному на аукционе Heritage Auctions за 9000 USD. Торги состоялись 3 апреля 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
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Дата 7 марта 2024
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Дата 18 января 2024
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Дата 13 декабря 2023
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Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
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Дата 24 октября 2023
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Дата 24 октября 2023
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Продавец Stack's
Дата 16 октября 2023
Сохранность AU58 NGC
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Дата 1 октября 2023
Сохранность AU55 NGC
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Продавец Stack's
Дата 25 августа 2023
Сохранность AU DETAILS PCGS
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Дата 19 августа 2023
Сохранность MS61 NGC
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Дата 19 августа 2023
Сохранность MS61 NGC
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Дата 27 июня 2023
Сохранность AU55 NGC
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Дата 28 апреля 2023
Сохранность VF
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Продавец Heritage
Дата 24 ноября 2022
Сохранность AU55 NGC
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Продавец Sedwick
Дата 2 ноября 2022
Сохранность AU58 NGC
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