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Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931

4 песо 1861 года (Филиппины, Изабелла II)

Аверс монеты - 4 песо 1861 года - цена золотой монеты - Филиппины, Изабелла II Реверс монеты - 4 песо 1861 года - цена золотой монеты - Филиппины, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Филиппины
  • Период Изабелла II
  • Номинал 4 песо
  • Год 1861
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Манила
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (93)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты 4 песо 1861 года. Это золотая монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 32135 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5280 USD. Торги состоялись 6 сентября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Филиппины 4 песо 1861 на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
774 $
Цена в валюте аукциона 725 EUR
Филиппины 4 песо 1861 на аукционе Heritage - June 21, 2024
Продавец Heritage
Дата 21 июня 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
1080 $
Цена в валюте аукциона 1080 USD
Филиппины 4 песо 1861 на аукционе CoinsNB - June 15, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 15 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Филиппины 4 песо 1861 на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Филиппины 4 песо 1861 на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Филиппины 4 песо 1861 на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Филиппины 4 песо 1861 на аукционе Jesús Vico - November 30, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 4 песо 1861 на аукционе Cayón - November 16, 2023
Продавец Cayón
Дата 16 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 4 песо 1861 на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 4 песо 1861 на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 4 песо 1861 на аукционе Stack's - June 27, 2023
Филиппины 4 песо 1861 на аукционе Stack's - June 27, 2023
Продавец Stack's
Дата 27 июня 2023
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Филиппины 4 песо 1861 на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 4 песо 1861 на аукционе Aureo & Calicó - July 6, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 4 песо 1861 на аукционе Heritage - May 7, 2022
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность AU55 NGC
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Филиппины 4 песо 1861 на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 4 песо 1861 на аукционе Heritage - December 13, 2021
Продавец Heritage
Дата 13 декабря 2021
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Филиппины 4 песо 1861 на аукционе Heritage - December 13, 2021
Продавец Heritage
Дата 13 декабря 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Филиппины 4 песо 1861 на аукционе Stack's - October 7, 2021
Филиппины 4 песо 1861 на аукционе Stack's - October 7, 2021
Продавец Stack's
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Филиппины 4 песо 1861 на аукционе Heritage - September 26, 2021
Филиппины 4 песо 1861 на аукционе Heritage - September 26, 2021
Продавец Heritage
Дата 26 сентября 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Филиппины 4 песо 1861 на аукционе Heritage - June 25, 2021
Филиппины 4 песо 1861 на аукционе Heritage - June 25, 2021
Продавец Heritage
Дата 25 июня 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Филиппины 4 песо 1861 на аукционе Aureo & Calicó - June 2, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Где купить?
Филиппины 4 песо 1861 на аукционе ibercoin - September 26, 2024
Продавец ibercoin
Дата 26 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 4 песо 1861 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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