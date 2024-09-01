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Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931

Монеты Филиппин 1861 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
4 песо 1861
Средняя цена 680 $
Продажи
1 93
Аверс
Реверс
2 песо 1861
Средняя цена 420 $
Продажи
2 137
Аверс
Реверс
1 песо 1861
Средняя цена 550 $
Продажи
0 138
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