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Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931

1 песо 1861 года (Филиппины, Изабелла II)

Аверс монеты - 1 песо 1861 года - цена золотой монеты - Филиппины, Изабелла II Реверс монеты - 1 песо 1861 года - цена золотой монеты - Филиппины, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 1,75 гр
  • Чистого золота (0,0492 oz) 1,5313 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Филиппины
  • Период Изабелла II
  • Номинал 1 песо
  • Год 1861
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Манила
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (138)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты 1 песо 1861 года. Это золотая монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 34635 проданному на аукционе Heritage Auctions за 6600 USD. Торги состоялись 21 января 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Филиппины 1 песо 1861 на аукционе Cayón - July 17, 2024
Продавец Cayón
Дата 17 июля 2024
Сохранность VF
Цена
1036 $
Цена в валюте аукциона 950 EUR
Филиппины 1 песо 1861 на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность XF
Цена
2808 $
Цена в валюте аукциона 2600 EUR
Филиппины 1 песо 1861 на аукционе Casa de Subastas de Madrid - April 19, 2024
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 19 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 1 песо 1861 на аукционе Stack's - March 1, 2024
Филиппины 1 песо 1861 на аукционе Stack's - March 1, 2024
Продавец Stack's
Дата 1 марта 2024
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
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Филиппины 1 песо 1861 на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 1 песо 1861 на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 1 песо 1861 на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Филиппины 1 песо 1861 на аукционе Jesús Vico - November 30, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 1 песо 1861 на аукционе Cayón - November 16, 2023
Продавец Cayón
Дата 16 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 1 песо 1861 на аукционе Cayón - November 16, 2023
Продавец Cayón
Дата 16 ноября 2023
Сохранность VF
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Филиппины 1 песо 1861 на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
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Филиппины 1 песо 1861 на аукционе Stack's - October 21, 2023
Филиппины 1 песо 1861 на аукционе Stack's - October 21, 2023
Продавец Stack's
Дата 21 октября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Филиппины 1 песо 1861 на аукционе Monedalia.es - September 6, 2023
Продавец Monedalia.es
Дата 6 сентября 2023
Сохранность F
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Филиппины 1 песо 1861 на аукционе Stack's - August 25, 2023
Филиппины 1 песо 1861 на аукционе Stack's - August 25, 2023
Продавец Stack's
Дата 25 августа 2023
Сохранность F
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Филиппины 1 песо 1861 на аукционе Stack's - June 27, 2023
Филиппины 1 песо 1861 на аукционе Stack's - June 27, 2023
Продавец Stack's
Дата 27 июня 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Филиппины 1 песо 1861 на аукционе Heritage - April 2, 2023
Продавец Heritage
Дата 2 апреля 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Филиппины 1 песо 1861 на аукционе Heritage - April 2, 2023
Продавец Heritage
Дата 2 апреля 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Филиппины 1 песо 1861 на аукционе Rio de la Plata - March 17, 2023
Продавец Rio de la Plata
Дата 17 марта 2023
Сохранность F
Цена
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Филиппины 1 песо 1861 на аукционе Tauler & Fau - February 1, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 1 песо 1861 на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 1 песо 1861 на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 песо 1861 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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