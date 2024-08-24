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Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931

Каталог монет Карла IV (1788-1808)

Всего добавлено монет: 8

Период чеканки Карла IV
Каталог монет Карл IV 1788-1808
coin Медь
Год монеты

Монеты Карла IV с ценами и описанием

Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
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Филиппины, Карл IV
1 куарто 1798 M
 Медь $200 - 0 25Coin photo Coin photo
Филиппины, Карл IV
1 куарто 1807 M
 Медь $160 - 0 24Coin photo Coin photo
Филиппины, Карл IV
1 октаво 1805 M
 Медь $510 - 0 4Coin photo Coin photo
Филиппины, Карл IV
1 куарто 1799 M
 Медь $290 - 0 2Coin photo Coin photo
Филиппины, Карл IV
1 октаво 1798 M
 Медь - - 0 0Coin photo Coin photo
Филиппины, Карл IV
1 куарто 1805 M
 Медь $210 - 0 31Coin photo Coin photo
Филиппины, Карл IV
1 куарто 1806 M
 Медь $110 - 0 16Coin photo Coin photo
Филиппины, Карл IV
1 октаво 1806 M
 Медь - - 0 0
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