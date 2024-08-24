Каталог монет Карла IV (1788-1808)

Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931
Монеты Карла IV с ценами и описанием
Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Медь $200 - 0 25
Филиппины, Карл IV
1 куарто 1798 M
Медь $160 - 0 24
Филиппины, Карл IV
1 куарто 1807 M
Медь $510 - 0 4
Филиппины, Карл IV
1 октаво 1805 M
Медь $290 - 0 2
Филиппины, Карл IV
1 куарто 1799 M
Медь - - 0 0
Филиппины, Карл IV
1 октаво 1798 M
Медь $210 - 0 31
Филиппины, Карл IV
1 куарто 1805 M
Медь $110 - 0 16
Филиппины, Карл IV
1 куарто 1806 M
Медь - - 0 0
Филиппины, Карл IV
1 октаво 1806 M
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