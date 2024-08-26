Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931

1 куарто 1806 года M (Филиппины, Карл IV)

Аверс монеты - 1 куарто 1806 года M - цена монеты - Филиппины, Карл IV Реверс монеты - 1 куарто 1806 года M - цена монеты - Филиппины, Карл IV

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,5 гр
  • Диаметр 21 мм

Описание

  • Страна Филиппины
  • Период Карл IV
  • Номинал 1 куарто
  • Год 1806
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Манила
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты 1 куарто 1806 года со знаком M. Это медная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 1027 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 500 EUR. Торги состоялись 8 ноября 2017.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Anticomondo (2)
  • Aureo & Calicó (2)
  • Cayón (9)
  • Herrero (1)
  • Tauler & Fau (2)
Филиппины 1 куарто 1806 M на аукционе Anticomondo - May 24, 2024
Продавец Anticomondo
Дата 24 мая 2024
Сохранность VF
Цена
86 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Филиппины 1 куарто 1806 M на аукционе Anticomondo - May 24, 2024
Продавец Anticomondo
Дата 24 мая 2024
Сохранность F
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Филиппины 1 куарто 1806 M на аукционе Tauler & Fau - July 4, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 4 июля 2023
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Филиппины 1 куарто 1806 M на аукционе Tauler & Fau - April 12, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 апреля 2023
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Филиппины 1 куарто 1806 M на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Филиппины 1 куарто 1806 M на аукционе Cayón - December 27, 2019
Продавец Cayón
Дата 27 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Филиппины 1 куарто 1806 M на аукционе Cayón - October 18, 2019
Продавец Cayón
Дата 18 октября 2019
Сохранность F
Цена
Филиппины 1 куарто 1806 M на аукционе Aureo & Calicó - November 8, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Филиппины 1 куарто 1806 M на аукционе Aureo & Calicó - November 8, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 ноября 2017
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Филиппины 1 куарто 1806 M на аукционе Herrero - May 31, 2017
Продавец Herrero
Дата 31 мая 2017
Сохранность F
Цена
Филиппины 1 куарто 1806 M на аукционе Cayón - January 21, 2011
Продавец Cayón
Дата 21 января 2011
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Филиппины 1 куарто 1806 M на аукционе Cayón - June 23, 2010
Продавец Cayón
Дата 23 июня 2010
Сохранность F
Цена
Филиппины 1 куарто 1806 M на аукционе Cayón - June 23, 2010
Продавец Cayón
Дата 23 июня 2010
Сохранность F
Цена
Филиппины 1 куарто 1806 M на аукционе Cayón - June 4, 2009
Продавец Cayón
Дата 4 июня 2009
Сохранность F
Цена
Филиппины 1 куарто 1806 M на аукционе Cayón - February 5, 2009
Продавец Cayón
Дата 5 февраля 2009
Сохранность F
Цена
Филиппины 1 куарто 1806 M на аукционе Cayón - December 12, 2007
Продавец Cayón
Дата 12 декабря 2007
Сохранность F
Цена

Где продать?

Для продажи 1 куарто 1806 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Филиппин Каталог монет Карла IV Монеты Филиппин 1806 года Все филиппинские монеты филиппинские медные монеты филиппинские монеты номиналом 1 куарто Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Категория
Год
Поиск