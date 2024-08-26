Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931
1 куарто 1806 года M (Филиппины, Карл IV)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,5 гр
- Диаметр 21 мм
Описание
- Страна Филиппины
- Период Карл IV
- Номинал 1 куарто
- Год 1806
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Манила
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты 1 куарто 1806 года со знаком M. Это медная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 1027 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 500 EUR. Торги состоялись 8 ноября 2017.
Сохранность
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Продавец Tauler & Fau
Дата 4 июля 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 12 апреля 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 ноября 2017
Сохранность F
Цена
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Продавец Cayón
Дата 21 января 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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