Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931
1 октаво 1798 года M (Филиппины, Карл IV)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,75 гр
- Диаметр 18 мм
Описание
- Страна Филиппины
- Период Карл IV
- Номинал 1 октаво
- Год 1798
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Манила
- Назначение Обращение
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