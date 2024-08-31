Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931

1 октаво 1798 года M (Филиппины, Карл IV)

no image
no image

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,75 гр
  • Диаметр 18 мм

Описание

  • Страна Филиппины
  • Период Карл IV
  • Номинал 1 октаво
  • Год 1798
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Манила
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

Для продажи 1 октаво 1798 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Филиппин Каталог монет Карла IV Монеты Филиппин 1798 года Все филиппинские монеты филиппинские медные монеты филиппинские монеты номиналом 1 октаво Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск