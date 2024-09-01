Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931

Монеты Филиппин 1798 года

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 куарто 1798 M
Средняя цена 200 $
Продажи
0 25
Аверс
Реверс
1 октаво 1798 M
Средняя цена
Продажи
0 0
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Категория
Год
Поиск