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Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931

1 куарто 1798 года M (Филиппины, Карл IV)

Аверс монеты - 1 куарто 1798 года M - цена монеты - Филиппины, Карл IV Реверс монеты - 1 куарто 1798 года M - цена монеты - Филиппины, Карл IV

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,5 гр
  • Диаметр 21 мм

Описание

  • Страна Филиппины
  • Период Карл IV
  • Номинал 1 куарто
  • Год 1798
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Манила
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты 1 куарто 1798 года со знаком M. Это медная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 77401 проданному на аукционе Stack's Bowers за 2400 USD. Торги состоялись 27 июня 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Филиппины 1 куарто 1798 M на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность F
Цена
109 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Филиппины 1 куарто 1798 M на аукционе Anticomondo - May 24, 2024
Продавец Anticomondo
Дата 24 мая 2024
Сохранность VF
Цена
81 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Филиппины 1 куарто 1798 M на аукционе Anticomondo - May 24, 2024
Продавец Anticomondo
Дата 24 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 1 куарто 1798 M на аукционе Anticomondo - May 24, 2024
Продавец Anticomondo
Дата 24 мая 2024
Сохранность F
Цена
Филиппины 1 куарто 1798 M на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Филиппины 1 куарто 1798 M на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность F
Цена
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Филиппины 1 куарто 1798 M на аукционе Stack's - June 27, 2023
Филиппины 1 куарто 1798 M на аукционе Stack's - June 27, 2023
Продавец Stack's
Дата 27 июня 2023
Сохранность VF30 PCGS
Цена
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Филиппины 1 куарто 1798 M на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 1 куарто 1798 M на аукционе Monedalia.es - September 20, 2022
Продавец Monedalia.es
Дата 20 сентября 2022
Сохранность F
Цена
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Филиппины 1 куарто 1798 M на аукционе Stephen Album - January 25, 2021
Продавец Stephen Album
Дата 25 января 2021
Сохранность F
Цена
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Филиппины 1 куарто 1798 M на аукционе Stack's - October 22, 2020
Филиппины 1 куарто 1798 M на аукционе Stack's - October 22, 2020
Продавец Stack's
Дата 22 октября 2020
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
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Филиппины 1 куарто 1798 M на аукционе Stack's - January 22, 2020
Филиппины 1 куарто 1798 M на аукционе Stack's - January 22, 2020
Продавец Stack's
Дата 22 января 2020
Сохранность F DETAILS NGC
Цена
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Филиппины 1 куарто 1798 M на аукционе Cayón - December 27, 2019
Продавец Cayón
Дата 27 декабря 2019
Сохранность VG
Цена
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Филиппины 1 куарто 1798 M на аукционе Cayón - October 18, 2019
Продавец Cayón
Дата 18 октября 2019
Сохранность F
Цена
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Филиппины 1 куарто 1798 M на аукционе Tauler & Fau - March 20, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 20 марта 2018
Сохранность F
Цена
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Филиппины 1 куарто 1798 M на аукционе Aureo & Calicó - November 8, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 ноября 2017
Сохранность F
Цена
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Филиппины 1 куарто 1798 M на аукционе Aureo & Calicó - November 8, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 1 куарто 1798 M на аукционе Aureo & Calicó - November 8, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 1 куарто 1798 M на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность F
Цена
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Филиппины 1 куарто 1798 M на аукционе Cayón - June 23, 2010
Продавец Cayón
Дата 23 июня 2010
Сохранность F
Цена
Филиппины 1 куарто 1798 M на аукционе Cayón - June 23, 2010
Продавец Cayón
Дата 23 июня 2010
Сохранность F
Цена
Филиппины 1 куарто 1798 M на аукционе Cayón - June 23, 2010
Продавец Cayón
Дата 23 июня 2010
Сохранность F
Цена

Где продать?

Для продажи 1 куарто 1798 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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