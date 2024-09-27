Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931
1 куарто 1798 года M (Филиппины, Карл IV)
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,5 гр
- Диаметр 21 мм
Описание
- Страна Филиппины
- Период Карл IV
- Номинал 1 куарто
- Год 1798
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Манила
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты 1 куарто 1798 года со знаком M. Это медная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 77401 проданному на аукционе Stack's Bowers за 2400 USD. Торги состоялись 27 июня 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Anticomondo
Дата 24 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность F
Цена
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Продавец Stack's
Дата 27 июня 2023
Сохранность VF30 PCGS
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 20 сентября 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 25 января 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец Stack's
Дата 22 октября 2020
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 22 января 2020
Сохранность F DETAILS NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 декабря 2019
Сохранность VG
Цена
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Продавец Cayón
Дата 18 октября 2019
Сохранность F
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 20 марта 2018
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 ноября 2017
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность F
Цена
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Где продать?
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