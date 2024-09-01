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Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931

1 куарто 1805 года M (Филиппины, Карл IV)

Аверс монеты - 1 куарто 1805 года M - цена монеты - Филиппины, Карл IV Реверс монеты - 1 куарто 1805 года M - цена монеты - Филиппины, Карл IV

Фотография: Stephen Album Rare Coins

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,5 гр
  • Диаметр 21 мм

Описание

  • Страна Филиппины
  • Период Карл IV
  • Номинал 1 куарто
  • Год 1805
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Манила
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (31)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты 1 куарто 1805 года со знаком M. Это медная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 43812 проданному на аукционе Stack's Bowers за 2200 USD. Торги состоялись 15 января 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Филиппины 1 куарто 1805 M на аукционе Anticomondo - May 24, 2024
Продавец Anticomondo
Дата 24 мая 2024
Сохранность VF
Цена
76 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Филиппины 1 куарто 1805 M на аукционе Anticomondo - May 24, 2024
Продавец Anticomondo
Дата 24 мая 2024
Сохранность VF
Цена
59 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Филиппины 1 куарто 1805 M на аукционе Stack's - May 16, 2024
Филиппины 1 куарто 1805 M на аукционе Stack's - May 16, 2024
Продавец Stack's
Дата 16 мая 2024
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Филиппины 1 куарто 1805 M на аукционе Tauler & Fau - July 4, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 4 июля 2023
Сохранность F
Цена
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Филиппины 1 куарто 1805 M на аукционе Stack's - June 27, 2023
Филиппины 1 куарто 1805 M на аукционе Stack's - June 27, 2023
Продавец Stack's
Дата 27 июня 2023
Сохранность F15 PCGS
Цена
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Филиппины 1 куарто 1805 M на аукционе Tauler & Fau - February 1, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность F
Цена
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Филиппины 1 куарто 1805 M на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность F
Цена
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Филиппины 1 куарто 1805 M на аукционе Stephen Album - March 8, 2022
Продавец Stephen Album
Дата 8 марта 2022
Сохранность F
Цена
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Филиппины 1 куарто 1805 M на аукционе Coinhouse - June 27, 2021
Продавец Coinhouse
Дата 27 июня 2021
Сохранность VG
Цена
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Филиппины 1 куарто 1805 M на аукционе Stack's - June 25, 2021
Филиппины 1 куарто 1805 M на аукционе Stack's - June 25, 2021
Продавец Stack's
Дата 25 июня 2021
Сохранность F DETAILS PCGS
Цена
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Филиппины 1 куарто 1805 M на аукционе Stephen Album - January 25, 2021
Продавец Stephen Album
Дата 25 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 1 куарто 1805 M на аукционе Stack's - October 22, 2020
Филиппины 1 куарто 1805 M на аукционе Stack's - October 22, 2020
Продавец Stack's
Дата 22 октября 2020
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
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Филиппины 1 куарто 1805 M на аукционе Stack's - October 22, 2020
Филиппины 1 куарто 1805 M на аукционе Stack's - October 22, 2020
Продавец Stack's
Дата 22 октября 2020
Сохранность F DETAILS PCGS
Цена
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Филиппины 1 куарто 1805 M на аукционе Stack's - January 22, 2020
Филиппины 1 куарто 1805 M на аукционе Stack's - January 22, 2020
Продавец Stack's
Дата 22 января 2020
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Филиппины 1 куарто 1805 M на аукционе Cayón - December 27, 2019
Продавец Cayón
Дата 27 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 1 куарто 1805 M на аукционе Cayón - October 18, 2019
Продавец Cayón
Дата 18 октября 2019
Сохранность F
Цена
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Филиппины 1 куарто 1805 M на аукционе Stack's - January 16, 2019
Филиппины 1 куарто 1805 M на аукционе Stack's - January 16, 2019
Продавец Stack's
Дата 16 января 2019
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Филиппины 1 куарто 1805 M на аукционе Aureo & Calicó - January 24, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2018
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 1 куарто 1805 M на аукционе Aureo & Calicó - December 14, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
Филиппины 1 куарто 1805 M на аукционе Aureo & Calicó - November 8, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 1 куарто 1805 M на аукционе Aureo & Calicó - November 8, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 куарто 1805 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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