Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931
1 куарто 1805 года M (Филиппины, Карл IV)
Фотография: Stephen Album Rare Coins
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,5 гр
- Диаметр 21 мм
Описание
- Страна Филиппины
- Период Карл IV
- Номинал 1 куарто
- Год 1805
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Манила
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (31)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты 1 куарто 1805 года со знаком M. Это медная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 43812 проданному на аукционе Stack's Bowers за 2200 USD. Торги состоялись 15 января 2019.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 16 мая 2024
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 4 июля 2023
Сохранность F
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Продавец Stack's
Дата 27 июня 2023
Сохранность F15 PCGS
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 8 марта 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 27 июня 2021
Сохранность VG
Цена
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Продавец Stack's
Дата 25 июня 2021
Сохранность F DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 25 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 22 октября 2020
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 22 октября 2020
Сохранность F DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 22 января 2020
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 18 октября 2019
Сохранность F
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 января 2019
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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