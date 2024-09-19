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Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931

Монеты Филиппин 1805 года

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 куарто 1805 M
Средняя цена 210 $
Продажи
0 31
Аверс
Реверс
1 октаво 1805 M
Средняя цена 510 $
Продажи
0 4
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