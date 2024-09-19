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Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931

1 октаво 1805 года M (Филиппины, Карл IV)

Аверс монеты - 1 октаво 1805 года M - цена монеты - Филиппины, Карл IV Реверс монеты - 1 октаво 1805 года M - цена монеты - Филиппины, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,75 гр
  • Диаметр 18 мм

Описание

  • Страна Филиппины
  • Период Карл IV
  • Номинал 1 октаво
  • Год 1805
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Манила
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты 1 октаво 1805 года со знаком M. Это медная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 1018 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1000 EUR. Торги состоялись 8 ноября 2017.

Сохранность
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  • Monedalia.es (2)
  • Tauler & Fau (1)
Филиппины 1 октаво 1805 M на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность F
Цена
272 $
Цена в валюте аукциона 250 EUR
Филиппины 1 октаво 1805 M на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Филиппины 1 октаво 1805 M на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность F
Цена
262 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Филиппины 1 октаво 1805 M на аукционе Monedalia.es - September 20, 2022
Продавец Monedalia.es
Дата 20 сентября 2022
Сохранность F
Цена
******
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Филиппины 1 октаво 1805 M на аукционе Aureo & Calicó - November 8, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 октаво 1805 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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