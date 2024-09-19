Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931
1 октаво 1805 года M (Филиппины, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,75 гр
- Диаметр 18 мм
Описание
- Страна Филиппины
- Период Карл IV
- Номинал 1 октаво
- Год 1805
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Манила
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты 1 октаво 1805 года со знаком M. Это медная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 1018 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1000 EUR. Торги состоялись 8 ноября 2017.
Сохранность
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (1)
- Monedalia.es (2)
- Tauler & Fau (1)
Продавец Monedalia.es
Дата 20 сентября 2022
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 1 октаво 1805 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск