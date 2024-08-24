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Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931

1 куарто 1799 года M (Филиппины, Карл IV)

Аверс монеты - 1 куарто 1799 года M - цена монеты - Филиппины, Карл IV Реверс монеты - 1 куарто 1799 года M - цена монеты - Филиппины, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,5 гр
  • Диаметр 21 мм

Описание

  • Страна Филиппины
  • Период Карл IV
  • Номинал 1 куарто
  • Год 1799
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Манила
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты 1 куарто 1799 года со знаком M. Это медная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 1022 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 500 EUR. Торги состоялись 8 ноября 2017.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Anticomondo (1)
  • Aureo & Calicó (1)
Филиппины 1 куарто 1799 M на аукционе Anticomondo - May 24, 2024
Продавец Anticomondo
Дата 24 мая 2024
Сохранность F
Цена
Филиппины 1 куарто 1799 M на аукционе Aureo & Calicó - November 8, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
580 $
Цена в валюте аукциона 500 EUR

Где продать?

Для продажи 1 куарто 1799 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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