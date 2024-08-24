Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931
1 куарто 1799 года M (Филиппины, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,5 гр
- Диаметр 21 мм
Описание
- Страна Филиппины
- Период Карл IV
- Номинал 1 куарто
- Год 1799
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Манила
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты 1 куарто 1799 года со знаком M. Это медная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 1022 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 500 EUR. Торги состоялись 8 ноября 2017.
Сохранность
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- Anticomondo (1)
- Aureo & Calicó (1)
Где продать?
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