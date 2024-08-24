Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931
1 куарто 1807 года M (Филиппины, Карл IV)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,5 гр
- Диаметр 21 мм
Описание
- Страна Филиппины
- Период Карл IV
- Номинал 1 куарто
- Год 1807
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Манила
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты 1 куарто 1807 года со знаком M. Это медная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 51249 проданному на аукционе Stack's Bowers за 750 USD. Торги состоялись 12 января 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 13 января 2024
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
750 $
Цена в валюте аукциона 750 USD
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 20 сентября 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Stack's
Дата 25 июня 2021
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 21 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 22 октября 2020
Сохранность F DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 27 сентября 2020
Сохранность F
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 4 июля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 ноября 2017
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность F
Цена
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Где продать?
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