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Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931

1 куарто 1807 года M (Филиппины, Карл IV)

Аверс монеты - 1 куарто 1807 года M - цена монеты - Филиппины, Карл IV Реверс монеты - 1 куарто 1807 года M - цена монеты - Филиппины, Карл IV

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,5 гр
  • Диаметр 21 мм

Описание

  • Страна Филиппины
  • Период Карл IV
  • Номинал 1 куарто
  • Год 1807
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Манила
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты 1 куарто 1807 года со знаком M. Это медная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 51249 проданному на аукционе Stack's Bowers за 750 USD. Торги состоялись 12 января 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Филиппины 1 куарто 1807 M на аукционе Anticomondo - May 24, 2024
Продавец Anticomondo
Дата 24 мая 2024
Сохранность VF
Цена
86 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Филиппины 1 куарто 1807 M на аукционе Anticomondo - May 24, 2024
Продавец Anticomondo
Дата 24 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Филиппины 1 куарто 1807 M на аукционе Anticomondo - May 24, 2024
Продавец Anticomondo
Дата 24 мая 2024
Сохранность F
Цена
Филиппины 1 куарто 1807 M на аукционе Stack's - January 13, 2024
Филиппины 1 куарто 1807 M на аукционе Stack's - January 13, 2024
Продавец Stack's
Дата 13 января 2024
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
750 $
Цена в валюте аукциона 750 USD
Филиппины 1 куарто 1807 M на аукционе Aureo & Calicó - April 18, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 1 куарто 1807 M на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность F
Цена
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Филиппины 1 куарто 1807 M на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 1 куарто 1807 M на аукционе Monedalia.es - September 20, 2022
Продавец Monedalia.es
Дата 20 сентября 2022
Сохранность F
Цена
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Филиппины 1 куарто 1807 M на аукционе Stack's - June 25, 2021
Филиппины 1 куарто 1807 M на аукционе Stack's - June 25, 2021
Продавец Stack's
Дата 25 июня 2021
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
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Филиппины 1 куарто 1807 M на аукционе Aureo & Calicó - February 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 1 куарто 1807 M на аукционе Aureo & Calicó - February 16, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 1 куарто 1807 M на аукционе Coinhouse - December 21, 2020
Продавец Coinhouse
Дата 21 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 1 куарто 1807 M на аукционе Stack's - October 22, 2020
Филиппины 1 куарто 1807 M на аукционе Stack's - October 22, 2020
Продавец Stack's
Дата 22 октября 2020
Сохранность F DETAILS PCGS
Цена
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Филиппины 1 куарто 1807 M на аукционе Stephen Album - September 27, 2020
Продавец Stephen Album
Дата 27 сентября 2020
Сохранность F
Цена
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Филиппины 1 куарто 1807 M на аукционе Cayón - December 27, 2019
Продавец Cayón
Дата 27 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 1 куарто 1807 M на аукционе Aureo & Calicó - July 4, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 4 июля 2019
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 1 куарто 1807 M на аукционе Aureo & Calicó - November 8, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 ноября 2017
Сохранность F
Цена
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Филиппины 1 куарто 1807 M на аукционе Aureo & Calicó - November 8, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 1 куарто 1807 M на аукционе Herrero - May 31, 2017
Продавец Herrero
Дата 31 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 1 куарто 1807 M на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность F
Цена
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Филиппины 1 куарто 1807 M на аукционе Cayón - June 23, 2010
Продавец Cayón
Дата 23 июня 2010
Сохранность F
Цена

Где продать?

Для продажи 1 куарто 1807 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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