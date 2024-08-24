Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931
1 песо 1862 года (Филиппины, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 1,75 гр
- Чистого золота (0,0492 oz) 1,5313 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Филиппины
- Период Изабелла II
- Номинал 1 песо
- Год 1862
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Манила
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (98)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты 1 песо 1862 года. Это золотая монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 675 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1500 EUR. Торги состоялись 7 апреля 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 18 января 2024
Сохранность AU55 PCGS
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
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Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 27 июня 2023
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 6 апреля 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 2 февраля 2023
Сохранность VF DETAILS NGC
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
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Продавец Heritage
Дата 13 декабря 2021
Сохранность XF45 NGC
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Продавец Heritage
Дата 26 сентября 2021
Сохранность AU50 NGC
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Продавец Monedalia.es
Дата 16 июня 2021
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июня 2021
Сохранность F
Цена
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