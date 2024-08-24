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Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931

1 песо 1862 года (Филиппины, Изабелла II)

Аверс монеты - 1 песо 1862 года - цена золотой монеты - Филиппины, Изабелла II Реверс монеты - 1 песо 1862 года - цена золотой монеты - Филиппины, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 1,75 гр
  • Чистого золота (0,0492 oz) 1,5313 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Филиппины
  • Период Изабелла II
  • Номинал 1 песо
  • Год 1862
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Манила
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (98)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты 1 песо 1862 года. Это золотая монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 675 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1500 EUR. Торги состоялись 7 апреля 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Филиппины 1 песо 1862 на аукционе Cayón - July 17, 2024
Продавец Cayón
Дата 17 июля 2024
Сохранность VF
Цена
251 $
Цена в валюте аукциона 230 EUR
Филиппины 1 песо 1862 на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность XF
Цена
518 $
Цена в валюте аукциона 480 EUR
Филиппины 1 песо 1862 на аукционе Stack's - January 18, 2024
Филиппины 1 песо 1862 на аукционе Stack's - January 18, 2024
Продавец Stack's
Дата 18 января 2024
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Филиппины 1 песо 1862 на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 1 песо 1862 на аукционе Jesús Vico - November 30, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 1 песо 1862 на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 1 песо 1862 на аукционе Stack's - June 27, 2023
Филиппины 1 песо 1862 на аукционе Stack's - June 27, 2023
Продавец Stack's
Дата 27 июня 2023
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Филиппины 1 песо 1862 на аукционе Nihon - June 11, 2023
Продавец Nihon
Дата 11 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 1 песо 1862 на аукционе Heritage - April 6, 2023
Продавец Heritage
Дата 6 апреля 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Филиппины 1 песо 1862 на аукционе Heritage - February 2, 2023
Продавец Heritage
Дата 2 февраля 2023
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Филиппины 1 песо 1862 на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 1 песо 1862 на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 1 песо 1862 на аукционе Aureo & Calicó - May 31, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 1 песо 1862 на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 1 песо 1862 на аукционе Heritage - December 13, 2021
Продавец Heritage
Дата 13 декабря 2021
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Филиппины 1 песо 1862 на аукционе Heritage - September 26, 2021
Филиппины 1 песо 1862 на аукционе Heritage - September 26, 2021
Продавец Heritage
Дата 26 сентября 2021
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Филиппины 1 песо 1862 на аукционе WAG - July 11, 2021
Продавец WAG
Дата 11 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Филиппины 1 песо 1862 на аукционе WAG - July 11, 2021
Продавец WAG
Дата 11 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Филиппины 1 песо 1862 на аукционе Monedalia.es - June 16, 2021
Продавец Monedalia.es
Дата 16 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 1 песо 1862 на аукционе Aureo & Calicó - June 2, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июня 2021
Сохранность F
Цена
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Филиппины 1 песо 1862 на аукционе Heritage - June 3, 2021
Филиппины 1 песо 1862 на аукционе Heritage - June 3, 2021
Продавец Heritage
Дата 3 июня 2021
Сохранность AU50 NGC
Цена

Где продать?

Для продажи 1 песо 1862 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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