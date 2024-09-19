Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931
Пробные 2 сентаво 1894 года (Филиппины, Альфонсо XIII)
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты Пробные 2 сентаво 1894 года. Это медная монета периода Альфонсо XIII. Рекорд цены принадлежит лоту 34116 проданному на аукционе Heritage Auctions за 15600 USD. Торги состоялись 11 декабря 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 8 апреля 2024
Сохранность PF62 BN NGC
Цена
8100 $
Цена в валюте аукциона 8100 USD
Продавец Stack's
Дата 22 апреля 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 29 января 2023
Сохранность PF62 BN NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 8 июля 2022
Сохранность PF62 BN NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 29 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 9 мая 2022
Сохранность SP63 BN PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 декабря 2021
Сохранность PF63 BN NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 5 февраля 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Stack's
Дата 13 января 2019
Сохранность SP64 BN PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 17 августа 2018
Сохранность PF65 BN NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 января 2015
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 18 декабря 2014
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 12 июня 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
Для продажи 2 сентаво 1894 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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