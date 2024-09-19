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Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931

Пробные 2 сентаво 1894 года (Филиппины, Альфонсо XIII)

Аверс монеты - Пробные 2 сентаво 1894 года - цена монеты - Филиппины, Альфонсо XIII Реверс монеты - Пробные 2 сентаво 1894 года - цена монеты - Филиппины, Альфонсо XIII

Фотография: Stack's Bowers Galleries

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10 гр
  • Диаметр 25 мм

Описание

  • Страна Филиппины
  • Период Альфонсо XIII
  • Номинал 2 сентаво
  • Год 1894
  • Правитель Альфонсо XIII (Король Испании)
  • Монетный двор Манила
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты Пробные 2 сентаво 1894 года. Это медная монета периода Альфонсо XIII. Рекорд цены принадлежит лоту 34116 проданному на аукционе Heritage Auctions за 15600 USD. Торги состоялись 11 декабря 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • Cayón (3)
  • Heritage (4)
  • HERVERA (1)
  • ibercoin (1)
  • Jesús Vico (1)
  • Münzenonline (1)
  • Stack's (4)
  • Tauler & Fau (3)
Филиппины 2 сентаво 1894 (Пробные) на аукционе Tauler & Fau - June 25, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 июня 2024
Сохранность XF
Цена
6171 $
Цена в валюте аукциона 5750 EUR
Филиппины 2 сентаво 1894 (Пробные) на аукционе Heritage - April 8, 2024
Продавец Heritage
Дата 8 апреля 2024
Сохранность PF62 BN NGC
Цена
8100 $
Цена в валюте аукциона 8100 USD
Филиппины 2 сентаво 1894 (Пробные) на аукционе Münzenonline - November 24, 2023
Продавец Münzenonline
Дата 24 ноября 2023
Сохранность PF62 NGC
Цена
Филиппины 2 сентаво 1894 (Пробные) на аукционе Stack's - April 22, 2023
Филиппины 2 сентаво 1894 (Пробные) на аукционе Stack's - April 22, 2023
Продавец Stack's
Дата 22 апреля 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Филиппины 2 сентаво 1894 (Пробные) на аукционе Auction World - January 29, 2023
Продавец Auction World
Дата 29 января 2023
Сохранность PF62 BN NGC
Цена
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Филиппины 2 сентаво 1894 (Пробные) на аукционе Heritage - July 8, 2022
Продавец Heritage
Дата 8 июля 2022
Сохранность PF62 BN NGC
Цена
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Филиппины 2 сентаво 1894 (Пробные) на аукционе Tauler & Fau - June 29, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Филиппины 2 сентаво 1894 (Пробные) на аукционе Stack's - May 9, 2022
Филиппины 2 сентаво 1894 (Пробные) на аукционе Stack's - May 9, 2022
Продавец Stack's
Дата 9 мая 2022
Сохранность SP63 BN PCGS
Цена
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Филиппины 2 сентаво 1894 (Пробные) на аукционе Heritage - December 13, 2021
Продавец Heritage
Дата 13 декабря 2021
Сохранность PF63 BN NGC
Цена
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Филиппины 2 сентаво 1894 (Пробные) на аукционе Cayón - June 20, 2020
Продавец Cayón
Дата 20 июня 2020
Сохранность XF
Цена
Филиппины 2 сентаво 1894 (Пробные) на аукционе Tauler & Fau - February 5, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 5 февраля 2020
Сохранность AU
Цена
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Филиппины 2 сентаво 1894 (Пробные) на аукционе ibercoin - June 5, 2019
Продавец ibercoin
Дата 5 июня 2019
Сохранность XF
Цена
Филиппины 2 сентаво 1894 (Пробные) на аукционе Cayón - February 20, 2019
Продавец Cayón
Дата 20 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
Филиппины 2 сентаво 1894 (Пробные) на аукционе Aureo & Calicó - January 24, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность XF
Цена
Филиппины 2 сентаво 1894 (Пробные) на аукционе Stack's - January 13, 2019
Филиппины 2 сентаво 1894 (Пробные) на аукционе Stack's - January 13, 2019
Продавец Stack's
Дата 13 января 2019
Сохранность SP64 BN PCGS
Цена
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Филиппины 2 сентаво 1894 (Пробные) на аукционе Heritage - August 17, 2018
Филиппины 2 сентаво 1894 (Пробные) на аукционе Heritage - August 17, 2018
Продавец Heritage
Дата 17 августа 2018
Сохранность PF65 BN NGC
Цена
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Филиппины 2 сентаво 1894 (Пробные) на аукционе Aureo & Calicó - November 8, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
Филиппины 2 сентаво 1894 (Пробные) на аукционе Stack's - January 14, 2015
Филиппины 2 сентаво 1894 (Пробные) на аукционе Stack's - January 14, 2015
Продавец Stack's
Дата 14 января 2015
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
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Филиппины 2 сентаво 1894 (Пробные) на аукционе HERVERA - December 18, 2014
Продавец HERVERA
Дата 18 декабря 2014
Сохранность UNC
Цена
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Филиппины 2 сентаво 1894 (Пробные) на аукционе Jesús Vico - June 12, 2014
Продавец Jesús Vico
Дата 12 июня 2014
Сохранность XF
Цена
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Филиппины 2 сентаво 1894 (Пробные) на аукционе Cayón - December 11, 2012
Продавец Cayón
Дата 11 декабря 2012
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 2 сентаво 1894 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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