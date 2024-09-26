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Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931

Монеты Филиппин 1894 года

Пробные монеты

Аверс
Реверс
2 сентаво 1894 Пробные
Средняя цена 7400 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
1 сентаво 1894 Пробный
Средняя цена 14000 $
Продажи
0 3
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