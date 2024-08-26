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Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931

Пробный 1 сентаво 1894 года (Филиппины, Альфонсо XIII)

Аверс монеты - Пробный 1 сентаво 1894 года - цена монеты - Филиппины, Альфонсо XIII Реверс монеты - Пробный 1 сентаво 1894 года - цена монеты - Филиппины, Альфонсо XIII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5 гр
  • Диаметр 25 мм

Описание

  • Страна Филиппины
  • Период Альфонсо XIII
  • Номинал 1 сентаво
  • Год 1894
  • Правитель Альфонсо XIII (Король Испании)
  • Монетный двор Манила
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты Пробный 1 сентаво 1894 года. Это медная монета периода Альфонсо XIII. Рекорд цены принадлежит лоту 1140 проданному на аукционе Cayón Subastas за 15500 EUR. Торги состоялись 11 декабря 2012.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (2)
  • Cayón (1)
Филиппины 1 сентаво 1894 (Пробный) на аукционе Aureo & Calicó - May 23, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2023
Сохранность XF
Цена
5838 $
Цена в валюте аукциона 5400 EUR
Филиппины 1 сентаво 1894 (Пробный) на аукционе Aureo & Calicó - November 8, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
17394 $
Цена в валюте аукциона 15000 EUR
Филиппины 1 сентаво 1894 (Пробный) на аукционе Cayón - December 11, 2012
Продавец Cayón
Дата 11 декабря 2012
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 сентаво 1894 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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