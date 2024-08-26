Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931
Пробный 1 сентаво 1894 года (Филиппины, Альфонсо XIII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5 гр
- Диаметр 25 мм
Описание
- Страна Филиппины
- Период Альфонсо XIII
- Номинал 1 сентаво
- Год 1894
- Правитель Альфонсо XIII (Король Испании)
- Монетный двор Манила
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты Пробный 1 сентаво 1894 года. Это медная монета периода Альфонсо XIII. Рекорд цены принадлежит лоту 1140 проданному на аукционе Cayón Subastas за 15500 EUR. Торги состоялись 11 декабря 2012.
Сохранность
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- Cayón (1)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
17394 $
Цена в валюте аукциона 15000 EUR
Где продать?
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