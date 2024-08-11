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Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931

Пробные монеты 2 сентаво Альфонсо XIII - Филиппины

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2 сентаво 1894 Пробные

Год Знак Описание Продажи Продажи
1894 0 21
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