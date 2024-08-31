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Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931

Пробные 5 песет 1855 года (Филиппины, Изабелла II)

Аверс монеты - Пробные 5 песет 1855 года - цена серебряной монеты - Филиппины, Изабелла II Реверс монеты - Пробные 5 песет 1855 года - цена серебряной монеты - Филиппины, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 25 гр
  • Диаметр 29 мм

Описание

  • Страна Филиппины
  • Период Изабелла II
  • Номинал 5 песет
  • Год 1855
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Манила
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты Пробные 5 песет 1855 года. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 2679 проданному на аукционе Soler y Llach S.L. за 35000 EUR. Торги состоялись 27 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Филиппины 5 песет 1855 (Пробные) на аукционе Soler y Llach - October 28, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2021
Сохранность PF62 NGC
Цена
40599 $
Цена в валюте аукциона 35000 EUR
Филиппины 5 песет 1855 (Пробные) на аукционе Auction World - July 15, 2018
Продавец Auction World
Дата 15 июля 2018
Сохранность PF63 NGC
Цена
28489 $
Цена в валюте аукциона 3200000 JPY
Филиппины 5 песет 1855 (Пробные) на аукционе Aureo & Calicó - November 8, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
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Филиппины 5 песет 1855 (Пробные) на аукционе Aureo & Calicó - June 30, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 июня 2011
Сохранность XF
Цена
******
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Филиппины 5 песет 1855 (Пробные) на аукционе Stack's - December 15, 2004
Филиппины 5 песет 1855 (Пробные) на аукционе Stack's - December 15, 2004
Продавец Stack's
Дата 15 декабря 2004
Сохранность PROOF
Цена
******
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Филиппины 5 песет 1855 (Пробные) на аукционе Aureo - March 6, 2001
Продавец Aureo
Дата 6 марта 2001
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 5 песет 1855 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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