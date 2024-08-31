Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931
Пробные 5 песет 1855 года (Филиппины, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 25 гр
- Диаметр 29 мм
Описание
- Страна Филиппины
- Период Изабелла II
- Номинал 5 песет
- Год 1855
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Манила
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты Пробные 5 песет 1855 года. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 2679 проданному на аукционе Soler y Llach S.L. за 35000 EUR. Торги состоялись 27 октября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Auction World (1)
- Aureo (1)
- Aureo & Calicó (2)
- Soler y Llach (1)
- Stack's (1)
Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2021
Сохранность PF62 NGC
Цена
40599 $
Цена в валюте аукциона 35000 EUR
Продавец Auction World
Дата 15 июля 2018
Сохранность PF63 NGC
Цена
28489 $
Цена в валюте аукциона 3200000 JPY
Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 июня 2011
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 15 декабря 2004
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 5 песет 1855 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск