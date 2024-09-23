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Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931

Пробные монеты 5 песет Изабеллы II - Филиппины

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5 песет 1855 Пробные

Год Знак Описание Продажи Продажи
1855 0 6
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