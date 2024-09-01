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Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931

Монеты Филиппин 1855 года

Пробные монеты

Аверс
Реверс
5 песет 1855 Пробные
Средняя цена 14000 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
5 песет - 5 франков 1855 Пробные Гибрид
Средняя цена 28000 $
Продажи
0 1
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