Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931
Пробные 5 песет - 5 франков 1855 года. Гибрид (Филиппины, Изабелла II)
Разновидность: Гибрид
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты Пробные 5 песет - 5 франков 1855 года. Гибрид. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 1429 проданному на аукционе Stack's Bowers за 28200 USD. Торги состоялись 9 января 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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