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Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931

Пробные 5 песет - 5 франков 1855 года. Гибрид (Филиппины, Изабелла II)

Разновидность: Гибрид

Аверс монеты - Пробные 5 песет - 5 франков 1855 года Гибрид - цена серебряной монеты - Филиппины, Изабелла II Реверс монеты - Пробные 5 песет - 5 франков 1855 года Гибрид - цена серебряной монеты - Филиппины, Изабелла II

Фотография: Stack's Bowers Galleries

Техническая информация

  • Металл Серебро

Описание

  • Страна Филиппины
  • Период Изабелла II
  • Номинал 5 песет - 5 франков
  • Год 1855
  • Монетный двор Париж
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты Пробные 5 песет - 5 франков 1855 года. Гибрид. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 1429 проданному на аукционе Stack's Bowers за 28200 USD. Торги состоялись 9 января 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Филиппины 5 песет - 5 франков 1855 (Пробные) на аукционе Stack's - January 14, 2015
Филиппины 5 песет - 5 франков 1855 (Пробные) на аукционе Stack's - January 14, 2015
Продавец Stack's
Дата 14 января 2015
Сохранность SP62 PCGS
Цена
******
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Где продать?

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