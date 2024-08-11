Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931
1 барилла 1766 года (Филиппины, Карл III)
Фотография: Jesús Vico
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,75 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Филиппины
- Период Карл III
- Номинал 1 барилла
- Год 1766
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Манила
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты 1 барилла 1766 года. Это медная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 21469 проданному на аукционе Heritage Auctions за 12500 USD. Торги состоялись 2 апреля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 18 апреля 2024
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
4200 $
Цена в валюте аукциона 4200 USD
Продавец Heritage
Дата 2 апреля 2023
Сохранность VF30 BN NGC
Цена
12500 $
Цена в валюте аукциона 12500 USD
Продавец Cayón
Дата 30 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 19 января 2020
Сохранность VF35 NGC
Цена
******
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Продавец Stack's
Дата 19 января 2020
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
******
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Продавец Stack's
Дата 13 января 2019
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
******
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Jesús Vico
Дата 5 ноября 2015
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 1 барилла 1766 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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