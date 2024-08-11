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Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931

1 барилла 1766 года (Филиппины, Карл III)

Аверс монеты - 1 барилла 1766 года - цена монеты - Филиппины, Карл III Реверс монеты - 1 барилла 1766 года - цена монеты - Филиппины, Карл III

Фотография: Jesús Vico

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,75 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Филиппины
  • Период Карл III
  • Номинал 1 барилла
  • Год 1766
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Манила
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты 1 барилла 1766 года. Это медная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 21469 проданному на аукционе Heritage Auctions за 12500 USD. Торги состоялись 2 апреля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Филиппины 1 барилла 1766 на аукционе Stack's - April 18, 2024
Филиппины 1 барилла 1766 на аукционе Stack's - April 18, 2024
Продавец Stack's
Дата 18 апреля 2024
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
4200 $
Цена в валюте аукциона 4200 USD
Филиппины 1 барилла 1766 на аукционе Heritage - April 2, 2023
Продавец Heritage
Дата 2 апреля 2023
Сохранность VF30 BN NGC
Цена
12500 $
Цена в валюте аукциона 12500 USD
Филиппины 1 барилла 1766 на аукционе Cayón - November 30, 2022
Продавец Cayón
Дата 30 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Филиппины 1 барилла 1766 на аукционе Cayón - September 30, 2020
Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Филиппины 1 барилла 1766 на аукционе Stack's - January 19, 2020
Филиппины 1 барилла 1766 на аукционе Stack's - January 19, 2020
Продавец Stack's
Дата 19 января 2020
Сохранность VF35 NGC
Цена
******
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Филиппины 1 барилла 1766 на аукционе Stack's - January 19, 2020
Филиппины 1 барилла 1766 на аукционе Stack's - January 19, 2020
Продавец Stack's
Дата 19 января 2020
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
******
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Филиппины 1 барилла 1766 на аукционе Stack's - January 13, 2019
Филиппины 1 барилла 1766 на аукционе Stack's - January 13, 2019
Продавец Stack's
Дата 13 января 2019
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
******
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Филиппины 1 барилла 1766 на аукционе Aureo & Calicó - November 8, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 1 барилла 1766 на аукционе Jesús Vico - November 5, 2015
Продавец Jesús Vico
Дата 5 ноября 2015
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 1 барилла 1766 на аукционе Heritage - June 2, 2006
Филиппины 1 барилла 1766 на аукционе Heritage - June 2, 2006
Продавец Heritage
Дата 2 июня 2006
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 барилла 1766 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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