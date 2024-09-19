Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931

Монеты Филиппин 1766 года

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 барилла 1766
Средняя цена 7300 $
Продажи
0 10
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Категория
Год
Поиск