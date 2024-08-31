Каталог монет Карла III (1759-1788)

Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931
Монеты Карла III с ценами и описанием
Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Медь $7,300 - 0 10
Филиппины, Карл III
1 барилла 1766
Медь $820 - 0 15
Филиппины, Карл III
1 куарто 1771 M
Медь $300 - 0 6
Филиппины, Карл III
1 куарто 1773 M
Медь $190 - 0 15
Филиппины, Карл III
1 куарто 1783 M
Медь $5,600 - 0 2
Филиппины, Карл III
1 октаво 1773 M
Медь $2,100 - 0 1
Филиппины, Карл III
1 куарто 1774 M
Медь $770 - 0 2
Филиппины, Карл III
1 куарто 1782 M
Медь - - 0 0
Филиппины, Карл III
1 октаво 1783 M
Медь - - 0 0
Филиппины, Карл III
1 октаво 1782 M
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