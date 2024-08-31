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Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931

Каталог монет Карла III (1759-1788)

Всего добавлено монет: 9

Период чеканки Карла III
Каталог монет Карл III 1759-1788
coin Медь
Год монеты

Монеты Карла III с ценами и описанием

Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
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Филиппины, Карл III
1 барилла 1766
 Медь $7,300 - 0 10Coin photo Coin photo
Филиппины, Карл III
1 куарто 1771 M
 Медь $820 - 0 15Coin photo Coin photo
Филиппины, Карл III
1 куарто 1773 M
 Медь $300 - 0 6Coin photo Coin photo
Филиппины, Карл III
1 куарто 1783 M
 Медь $190 - 0 15Coin photo Coin photo
Филиппины, Карл III
1 октаво 1773 M
 Медь $5,600 - 0 2Coin photo Coin photo
Филиппины, Карл III
1 куарто 1774 M
 Медь $2,100 - 0 1Coin photo Coin photo
Филиппины, Карл III
1 куарто 1782 M
 Медь $770 - 0 2Coin photo Coin photo
Филиппины, Карл III
1 октаво 1783 M
 Медь - - 0 0Coin photo Coin photo
Филиппины, Карл III
1 октаво 1782 M
 Медь - - 0 0
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