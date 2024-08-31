Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931
1 куарто 1782 года M (Филиппины, Карл III)
Фотография: Stack's Bowers
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,5 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Филиппины
- Период Карл III
- Номинал 1 куарто
- Год 1782
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Манила
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты 1 куарто 1782 года со знаком M. Это медная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 43811 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1400 USD. Торги состоялись 15 января 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Stack's (2)
Где продать?
Для продажи 1 куарто 1782 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск