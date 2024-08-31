Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931

1 куарто 1782 года M (Филиппины, Карл III)

Аверс монеты - 1 куарто 1782 года M - цена монеты - Филиппины, Карл III Реверс монеты - 1 куарто 1782 года M - цена монеты - Филиппины, Карл III

Фотография: Stack's Bowers

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,5 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Филиппины
  • Период Карл III
  • Номинал 1 куарто
  • Год 1782
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Манила
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты 1 куарто 1782 года со знаком M. Это медная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 43811 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1400 USD. Торги состоялись 15 января 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Stack's (2)
Филиппины 1 куарто 1782 M на аукционе Stack's - October 14, 2021
Филиппины 1 куарто 1782 M на аукционе Stack's - October 14, 2021
Продавец Stack's
Дата 14 октября 2021
Сохранность F
Цена
140 $
Цена в валюте аукциона 140 USD
Филиппины 1 куарто 1782 M на аукционе Stack's - January 16, 2019
Филиппины 1 куарто 1782 M на аукционе Stack's - January 16, 2019
Продавец Stack's
Дата 16 января 2019
Сохранность VF30 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 куарто 1782 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Филиппин Каталог монет Карла III Монеты Филиппин 1782 года Все филиппинские монеты филиппинские медные монеты филиппинские монеты номиналом 1 куарто Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Категория
Год
Поиск