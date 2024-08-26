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Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931

Монеты Филиппин 1782 года

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 куарто 1782 M
Средняя цена 770 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 октаво 1782 M
Средняя цена
Продажи
0 0
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