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Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931

Медные монеты 1 октаво Карла III - Филиппины

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1 октаво 1773-1783

Год Знак Описание Продажи Продажи
1773 M 0 21782 M 0 01783 M 0 0
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