Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931
1 октаво 1773 года M (Филиппины, Карл III)
Фотография: Stack's Bowers
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,75 гр
- Диаметр 15 мм
Описание
- Страна Филиппины
- Период Карл III
- Номинал 1 октаво
- Год 1773
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Манила
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты 1 октаво 1773 года со знаком M. Это медная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 74354 проданному на аукционе Stack's Bowers за 9000 USD. Торги состоялись 3 ноября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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