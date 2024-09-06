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Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931

1 октаво 1773 года M (Филиппины, Карл III)

Аверс монеты - 1 октаво 1773 года M - цена монеты - Филиппины, Карл III Реверс монеты - 1 октаво 1773 года M - цена монеты - Филиппины, Карл III

Фотография: Stack's Bowers

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,75 гр
  • Диаметр 15 мм

Описание

  • Страна Филиппины
  • Период Карл III
  • Номинал 1 октаво
  • Год 1773
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Манила
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты 1 октаво 1773 года со знаком M. Это медная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 74354 проданному на аукционе Stack's Bowers за 9000 USD. Торги состоялись 3 ноября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Филиппины 1 октаво 1773 M на аукционе Stack's - November 3, 2023
Филиппины 1 октаво 1773 M на аукционе Stack's - November 3, 2023
Продавец Stack's
Дата 3 ноября 2023
Сохранность XF45 PCGS
Цена
9000 $
Цена в валюте аукциона 9000 USD
Филиппины 1 октаво 1773 M на аукционе Stack's - January 16, 2019
Филиппины 1 октаво 1773 M на аукционе Stack's - January 16, 2019
Продавец Stack's
Дата 16 января 2019
Сохранность VF30 PCGS
Цена
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