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Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931

1 куарто 1773 года M (Филиппины, Карл III)

Аверс монеты - 1 куарто 1773 года M - цена монеты - Филиппины, Карл III Реверс монеты - 1 куарто 1773 года M - цена монеты - Филиппины, Карл III

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,5 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Филиппины
  • Период Карл III
  • Номинал 1 куарто
  • Год 1773
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Манила
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты 1 куарто 1773 года со знаком M. Это медная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 8336 проданному на аукционе Cayón Subastas за 580 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Anticomondo (1)
  • Aureo & Calicó (3)
  • Cayón (1)
  • Goldberg (1)
Филиппины 1 куарто 1773 M на аукционе Anticomondo - May 24, 2024
Продавец Anticomondo
Дата 24 мая 2024
Сохранность F
Цена
476 $
Цена в валюте аукциона 440 EUR
Филиппины 1 куарто 1773 M на аукционе Cayón - September 30, 2020
Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность F
Цена
679 $
Цена в валюте аукциона 580 EUR
Филиппины 1 куарто 1773 M на аукционе Aureo & Calicó - November 8, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
******
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Филиппины 1 куарто 1773 M на аукционе Goldberg - January 31, 2012
Филиппины 1 куарто 1773 M на аукционе Goldberg - January 31, 2012
Продавец Goldberg
Дата 31 января 2012
Сохранность VG
Цена
******
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Филиппины 1 куарто 1773 M на аукционе Aureo & Calicó - January 25, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 января 2011
Сохранность F
Цена
******
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Филиппины 1 куарто 1773 M на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2010
Сохранность F
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 куарто 1773 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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