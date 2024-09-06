Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931
1 куарто 1773 года M (Филиппины, Карл III)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,5 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Филиппины
- Период Карл III
- Номинал 1 куарто
- Год 1773
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Манила
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты 1 куарто 1773 года со знаком M. Это медная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 8336 проданному на аукционе Cayón Subastas за 580 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.
Сохранность
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- Aureo & Calicó (3)
- Cayón (1)
- Goldberg (1)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 31 января 2012
Сохранность VG
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 января 2011
Сохранность F
Цена
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Где продать?
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