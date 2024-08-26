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Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931

1 куарто 1783 года M (Филиппины, Карл III)

Аверс монеты - 1 куарто 1783 года M - цена монеты - Филиппины, Карл III Реверс монеты - 1 куарто 1783 года M - цена монеты - Филиппины, Карл III

Фотография: Via GmbH

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,5 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Филиппины
  • Период Карл III
  • Номинал 1 куарто
  • Год 1783
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Манила
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты 1 куарто 1783 года со знаком M. Это медная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 8337 проданному на аукционе Cayón Subastas за 640 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Anticomondo (2)
  • Aureo & Calicó (5)
  • Cayón (1)
  • Herrero (2)
  • Monedalia.es (3)
  • Tauler & Fau (1)
  • Via (1)
Филиппины 1 куарто 1783 M на аукционе Anticomondo - May 24, 2024
Продавец Anticomondo
Дата 24 мая 2024
Сохранность VF
Цена
476 $
Цена в валюте аукциона 440 EUR
Филиппины 1 куарто 1783 M на аукционе Anticomondo - May 24, 2024
Продавец Anticomondo
Дата 24 мая 2024
Сохранность F
Цена
81 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Филиппины 1 куарто 1783 M на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Филиппины 1 куарто 1783 M на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность F
Цена
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Филиппины 1 куарто 1783 M на аукционе Monedalia.es - September 20, 2022
Продавец Monedalia.es
Дата 20 сентября 2022
Сохранность F
Цена
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Филиппины 1 куарто 1783 M на аукционе Monedalia.es - September 20, 2022
Продавец Monedalia.es
Дата 20 сентября 2022
Сохранность F
Цена
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Филиппины 1 куарто 1783 M на аукционе Tauler & Fau - June 22, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 июня 2021
Сохранность F
Цена
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Филиппины 1 куарто 1783 M на аукционе Via - December 29, 2020
Продавец Via
Дата 29 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 1 куарто 1783 M на аукционе Cayón - September 30, 2020
Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность F
Цена
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Филиппины 1 куарто 1783 M на аукционе Herrero - February 8, 2018
Продавец Herrero
Дата 8 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 1 куарто 1783 M на аукционе Aureo & Calicó - November 8, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 ноября 2017
Сохранность F
Цена
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Филиппины 1 куарто 1783 M на аукционе Aureo & Calicó - November 8, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 ноября 2017
Сохранность F
Цена
******
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Филиппины 1 куарто 1783 M на аукционе Herrero - May 31, 2017
Продавец Herrero
Дата 31 мая 2017
Сохранность VF
Цена
Филиппины 1 куарто 1783 M на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 1 куарто 1783 M на аукционе Aureo & Calicó - January 25, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 января 2011
Сохранность F
Цена
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Филиппины 1 куарто 1783 M на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2010
Сохранность F
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 куарто 1783 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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