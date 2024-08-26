Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931
1 куарто 1783 года M (Филиппины, Карл III)
Фотография: Via GmbH
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,5 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Филиппины
- Период Карл III
- Номинал 1 куарто
- Год 1783
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Манила
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты 1 куарто 1783 года со знаком M. Это медная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 8337 проданному на аукционе Cayón Subastas за 640 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.
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Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность F
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Продавец Monedalia.es
Дата 20 сентября 2022
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Продавец Monedalia.es
Дата 20 сентября 2022
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Продавец Tauler & Fau
Дата 22 июня 2021
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Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность F
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Продавец Herrero
Дата 8 февраля 2018
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 ноября 2017
Сохранность F
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Дата 8 ноября 2017
Сохранность F
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Дата 29 октября 2014
Сохранность VF
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Дата 25 января 2011
Сохранность F
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Где продать?
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