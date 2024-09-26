Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931

1 куарто 1774 года M (Филиппины, Карл III)

Аверс монеты - 1 куарто 1774 года M - цена монеты - Филиппины, Карл III Реверс монеты - 1 куарто 1774 года M - цена монеты - Филиппины, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,5 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Филиппины
  • Период Карл III
  • Номинал 1 куарто
  • Год 1774
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Манила
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты 1 куарто 1774 года со знаком M. Это медная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 1015 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1850 EUR. Торги состоялись 8 ноября 2017.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (1)
Филиппины 1 куарто 1774 M на аукционе Aureo & Calicó - November 8, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 куарто 1774 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Филиппин Каталог монет Карла III Монеты Филиппин 1774 года Все филиппинские монеты филиппинские медные монеты филиппинские монеты номиналом 1 куарто Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Категория
Год
Поиск