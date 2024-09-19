Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931
1 куарто 1771 года M (Филиппины, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,5 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Филиппины
- Период Карл III
- Номинал 1 куарто
- Год 1771
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Манила
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты 1 куарто 1771 года со знаком M. Это медная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 8335 проданному на аукционе Cayón Subastas за 4100 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Anticomondo (1)
- Aureo & Calicó (5)
- Cayón (2)
- Goldberg (1)
- Heritage (1)
- Herrero (1)
- Stack's (4)
Продавец Anticomondo
Дата 24 мая 2024
Сохранность F15 BN NGC
Цена
216 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Продавец Stack's
Дата 22 октября 2020
Сохранность F DETAILS PCGS
Цена
320 $
Цена в валюте аукциона 320 USD
Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность F15 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 22 августа 2019
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 16 января 2019
Сохранность VF25 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2018
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Goldberg
Дата 31 января 2012
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 19 августа 2011
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2010
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 1 куарто 1771 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск