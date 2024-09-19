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Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931

1 куарто 1771 года M (Филиппины, Карл III)

Аверс монеты - 1 куарто 1771 года M - цена монеты - Филиппины, Карл III Реверс монеты - 1 куарто 1771 года M - цена монеты - Филиппины, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,5 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Филиппины
  • Период Карл III
  • Номинал 1 куарто
  • Год 1771
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Манила
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты 1 куарто 1771 года со знаком M. Это медная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 8335 проданному на аукционе Cayón Subastas за 4100 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Филиппины 1 куарто 1771 M на аукционе Anticomondo - May 24, 2024
Продавец Anticomondo
Дата 24 мая 2024
Сохранность F15 BN NGC
Цена
216 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Филиппины 1 куарто 1771 M на аукционе Stack's - October 22, 2020
Филиппины 1 куарто 1771 M на аукционе Stack's - October 22, 2020
Продавец Stack's
Дата 22 октября 2020
Сохранность F DETAILS PCGS
Цена
320 $
Цена в валюте аукциона 320 USD
Филиппины 1 куарто 1771 M на аукционе Cayón - September 30, 2020
Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Филиппины 1 куарто 1771 M на аукционе Heritage - September 9, 2019
Филиппины 1 куарто 1771 M на аукционе Heritage - September 9, 2019
Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность F15 BN NGC
Цена
******
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Филиппины 1 куарто 1771 M на аукционе Stack's - August 22, 2019
Филиппины 1 куарто 1771 M на аукционе Stack's - August 22, 2019
Продавец Stack's
Дата 22 августа 2019
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
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Филиппины 1 куарто 1771 M на аукционе Stack's - January 16, 2019
Филиппины 1 куарто 1771 M на аукционе Stack's - January 16, 2019
Продавец Stack's
Дата 16 января 2019
Сохранность VF25 PCGS
Цена
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Филиппины 1 куарто 1771 M на аукционе Aureo & Calicó - January 24, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2018
Сохранность F
Цена
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Филиппины 1 куарто 1771 M на аукционе Aureo & Calicó - December 14, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2017
Сохранность F
Цена
Филиппины 1 куарто 1771 M на аукционе Aureo & Calicó - November 8, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 1 куарто 1771 M на аукционе Herrero - May 31, 2017
Продавец Herrero
Дата 31 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 1 куарто 1771 M на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
Цена
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Филиппины 1 куарто 1771 M на аукционе Goldberg - January 31, 2012
Филиппины 1 куарто 1771 M на аукционе Goldberg - January 31, 2012
Продавец Goldberg
Дата 31 января 2012
Сохранность F
Цена
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Филиппины 1 куарто 1771 M на аукционе Stack's - August 19, 2011
Филиппины 1 куарто 1771 M на аукционе Stack's - August 19, 2011
Продавец Stack's
Дата 19 августа 2011
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 1 куарто 1771 M на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2010
Сохранность F
Цена
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Филиппины 1 куарто 1771 M на аукционе Cayón - December 12, 2007
Продавец Cayón
Дата 12 декабря 2007
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 1 куарто 1771 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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