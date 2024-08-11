Каталог монет Фердинанда VII (1808-1833)

Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931
Монеты Фердинанда VII с ценами и описанием
Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Медь $1,500 - 1 56
Филиппины, Фердинанд VII
1 октаво 1820 M
Медь $410 - 0 51
Филиппины, Фердинанд VII
1 куарто 1834 MA F
Медь $220 - 0 30
Филиппины, Фердинанд VII
1 куарто 1828 M
Медь $790 - 0 4
Филиппины, Фердинанд VII
1 куарто 1817 M
Медь $560 - 1 75
Филиппины, Фердинанд VII
1 куарто 1830 M
Медь $670 - 0 22
Филиппины, Фердинанд VII
1 куарто 1823 FR
Медь $330 - 0 65
Филиппины, Фердинанд VII
1 куарто 1829 M
Медь $6,600 - 0 2
Филиппины, Фердинанд VII
4 куарто 1834 MA F
Медь $2,900 - 0 5
Филиппины, Фердинанд VII
1 октаво 1829 M
Медь $150 - 0 12
Филиппины, Фердинанд VII
1 куарто 1820 M
Медь $400 - 0 5
Филиппины, Фердинанд VII
1 куарто 1823 M
Медь $530 - 0 9
Филиппины, Фердинанд VII
1 куарто 1822 FC
Медь $2,700 - 0 5
Филиппины, Фердинанд VII
1 октаво 1830 M
Медь $2,800 - 0 4
Филиппины, Фердинанд VII
2 куарто 1834 MA F
Медь $60 - 0 2
Филиппины, Фердинанд VII
1 куарто 1819 M
Медь $90 - 0 25
Филиппины, Фердинанд VII
1 куарто 1826 M
Медь $230 - 0 5
Филиппины, Фердинанд VII
1 куарто 1821 M
Медь $100 - 0 2
Филиппины, Фердинанд VII
1 куарто 1818 M
Медь $650 - 0 2
Филиппины, Фердинанд VII
1 куарто 1824 FR
Медь $210 - 0 1
Филиппины, Фердинанд VII
1 куарто 1824 M
Медь $210 - 0 7
Филиппины, Фердинанд VII
1 куарто 1827 M
Медь $1,600 - 0 3
Филиппины, Фердинанд VII
1 куарто 1822 M
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск