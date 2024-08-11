Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931

Каталог монет Фердинанда VII (1808-1833)

Всего добавлено монет: 22

Период чеканки Фердинанда VII
Каталог монет Фердинанд VII 1808-1833
coin Медь
Год монеты

Монеты Фердинанда VII с ценами и описанием

Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Coin photo Coin photo
Филиппины, Фердинанд VII
1 октаво 1820 M
 Медь $1,500 - 1 56Coin photo Coin photo
Филиппины, Фердинанд VII
1 куарто 1834 MA F
 Медь $410 - 0 51Coin photo Coin photo
Филиппины, Фердинанд VII
1 куарто 1828 M
 Медь $220 - 0 30Coin photo Coin photo
Филиппины, Фердинанд VII
1 куарто 1817 M
 Медь $790 - 0 4Coin photo Coin photo
Филиппины, Фердинанд VII
1 куарто 1830 M
 Медь $560 - 1 75Coin photo Coin photo
Филиппины, Фердинанд VII
1 куарто 1823 FR
 Медь $670 - 0 22Coin photo Coin photo
Филиппины, Фердинанд VII
1 куарто 1829 M
 Медь $330 - 0 65Coin photo Coin photo
Филиппины, Фердинанд VII
4 куарто 1834 MA F
 Медь $6,600 - 0 2Coin photo Coin photo
Филиппины, Фердинанд VII
1 октаво 1829 M
 Медь $2,900 - 0 5Coin photo Coin photo
Филиппины, Фердинанд VII
1 куарто 1820 M
 Медь $150 - 0 12Coin photo Coin photo
Филиппины, Фердинанд VII
1 куарто 1823 M
 Медь $400 - 0 5Coin photo Coin photo
Филиппины, Фердинанд VII
1 куарто 1822 FC
 Медь $530 - 0 9Coin photo Coin photo
Филиппины, Фердинанд VII
1 октаво 1830 M
 Медь $2,700 - 0 5Coin photo Coin photo
Филиппины, Фердинанд VII
2 куарто 1834 MA F
 Медь $2,800 - 0 4Coin photo Coin photo
Филиппины, Фердинанд VII
1 куарто 1819 M
 Медь $60 - 0 2Coin photo Coin photo
Филиппины, Фердинанд VII
1 куарто 1826 M
 Медь $90 - 0 25Coin photo Coin photo
Филиппины, Фердинанд VII
1 куарто 1821 M
 Медь $230 - 0 5Coin photo Coin photo
Филиппины, Фердинанд VII
1 куарто 1818 M
 Медь $100 - 0 2Coin photo Coin photo
Филиппины, Фердинанд VII
1 куарто 1824 FR
 Медь $650 - 0 2Coin photo Coin photo
Филиппины, Фердинанд VII
1 куарто 1824 M
 Медь $210 - 0 1Coin photo Coin photo
Филиппины, Фердинанд VII
1 куарто 1827 M
 Медь $210 - 0 7Coin photo Coin photo
Филиппины, Фердинанд VII
1 куарто 1822 M
 Медь $1,600 - 0 3
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Филиппин Все филиппинские монеты филиппинские золотые монеты филиппинские серебряные монеты Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск