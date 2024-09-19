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Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931

1 куарто 1822 года M "Тип 1817-1830" (Филиппины, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 1 куарто 1822 года M "Тип 1817-1830" - цена монеты - Филиппины, Фердинанд VII Реверс монеты - 1 куарто 1822 года M "Тип 1817-1830" - цена монеты - Филиппины, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3 гр
  • Диаметр 21 мм

Описание

  • Страна Филиппины
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 1 куарто
  • Год 1822
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Манила
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты 1 куарто 1822 года со знаком M. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 51250 проданному на аукционе Stack's Bowers за 4400 USD. Торги состоялись 12 января 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Филиппины 1 куарто 1822 M на аукционе Stack's - January 13, 2024
Филиппины 1 куарто 1822 M на аукционе Stack's - January 13, 2024
Продавец Stack's
Дата 13 января 2024
Сохранность VF35 NGC
Цена
4400 $
Цена в валюте аукциона 4400 USD
Филиппины 1 куарто 1822 M на аукционе Aureo & Calicó - November 8, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
186 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Филиппины 1 куарто 1822 M на аукционе Aureo & Calicó - November 8, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 ноября 2017
Сохранность F
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 куарто 1822 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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