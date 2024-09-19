Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931
1 куарто 1822 года M "Тип 1817-1830" (Филиппины, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3 гр
- Диаметр 21 мм
Описание
- Страна Филиппины
- Период Фердинанд VII
- Номинал 1 куарто
- Год 1822
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Манила
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты 1 куарто 1822 года со знаком M. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 51250 проданному на аукционе Stack's Bowers за 4400 USD. Торги состоялись 12 января 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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- Stack's (1)
Продавец Stack's
Дата 13 января 2024
Сохранность VF35 NGC
Цена
4400 $
Цена в валюте аукциона 4400 USD
Где продать?
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