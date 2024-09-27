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Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931

Монеты Филиппин 1822 года

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 куарто 1822 M
Средняя цена 1600 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 куарто 1822 FC
Средняя цена 530 $
Продажи
0 9
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