Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931

1 куарто 1822 года FC "Тип 1822-1824" (Филиппины, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 1 куарто 1822 года FC "Тип 1822-1824" - цена монеты - Филиппины, Фердинанд VII Реверс монеты - 1 куарто 1822 года FC "Тип 1822-1824" - цена монеты - Филиппины, Фердинанд VII

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Филиппины
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 1 куарто
  • Год 1822
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Манила
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты 1 куарто 1822 года со знаком FC. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 539 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 1100 EUR. Торги состоялись 25 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (1)
  • Cayón (2)
  • Goldberg (1)
  • Stack's (3)
  • Tauler & Fau (2)
Филиппины 1 куарто 1822 FC на аукционе Stack's - January 13, 2024
Филиппины 1 куарто 1822 FC на аукционе Stack's - January 13, 2024
Продавец Stack's
Дата 13 января 2024
Сохранность F DETAILS NGC
Цена
1000 $
Цена в валюте аукциона 1000 USD
Филиппины 1 куарто 1822 FC на аукционе Tauler & Fau - January 25, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность VF
Цена
1246 $
Цена в валюте аукциона 1100 EUR
Филиппины 1 куарто 1822 FC на аукционе Stack's - November 30, 2021
Филиппины 1 куарто 1822 FC на аукционе Stack's - November 30, 2021
Продавец Stack's
Дата 30 ноября 2021
Сохранность F15 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Филиппины 1 куарто 1822 FC на аукционе Cayón - June 23, 2021
Продавец Cayón
Дата 23 июня 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Филиппины 1 куарто 1822 FC на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Филиппины 1 куарто 1822 FC на аукционе Tauler & Fau - May 29, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 мая 2019
Сохранность VF
Цена
Филиппины 1 куарто 1822 FC на аукционе Stack's - October 17, 2018
Филиппины 1 куарто 1822 FC на аукционе Stack's - October 17, 2018
Продавец Stack's
Дата 17 октября 2018
Сохранность VF25 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Филиппины 1 куарто 1822 FC на аукционе Aureo & Calicó - November 8, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Филиппины 1 куарто 1822 FC на аукционе Goldberg - January 31, 2012
Филиппины 1 куарто 1822 FC на аукционе Goldberg - January 31, 2012
Продавец Goldberg
Дата 31 января 2012
Сохранность VG
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 куарто 1822 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Филиппин Каталог монет Фердинанда VII Монеты Филиппин 1822 года Все филиппинские монеты филиппинские медные монеты филиппинские монеты номиналом 1 куарто Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск