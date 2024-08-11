Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931
1 куарто 1822 года FC "Тип 1822-1824" (Филиппины, Фердинанд VII)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3 гр
- Диаметр 21 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Филиппины
- Период Фердинанд VII
- Номинал 1 куарто
- Год 1822
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Манила
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты 1 куарто 1822 года со знаком FC. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 539 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 1100 EUR. Торги состоялись 25 января 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (1)
- Cayón (2)
- Goldberg (1)
- Stack's (3)
- Tauler & Fau (2)
Продавец Stack's
Дата 13 января 2024
Сохранность F DETAILS NGC
Цена
1000 $
Цена в валюте аукциона 1000 USD
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность VF
Цена
1246 $
Цена в валюте аукциона 1100 EUR
Продавец Stack's
Дата 30 ноября 2021
Сохранность F15 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 17 октября 2018
Сохранность VF25 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 1 куарто 1822 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск